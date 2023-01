OL Mercato : Lyon se rapproche d'une nouvelle vente historique

Publié par Thomas G. le 24 janvier 2023 à 10:25

Toujours en difficulté en championnat, l' OL pourrait perdre un membre important de l'effectif de Laurent Blanc dans les prochains jours.

Qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de France après sa victoire 3-0 face à Chambéry, l' OL a stoppé sa mauvaise série. Les Lyonnais restaient sur 3 matches sans succès en championnat avec notamment une défaite à domicile face au RC Strasbourg. Malgré cette accalmie due à la qualification en Coupe de France, l’Olympique Lyonnais pourrait vivre un séisme dans les prochains jours. À une semaine de la fin du mercato hivernal, le départ d’un grand espoir de l' OL est de plus en plus probable.

Selon les informations de Fabrizio Romano, Chelsea et l’Olympique Lyonnais négocient depuis plusieurs jours pour le transfert de Malo Gusto. L’international espoir français de 19 ans est dans le viseur des Blues depuis plusieurs mois et la nouvelle blessure de Reece James a réactivé le dossier. Malo Gusto aurait déjà un accord contractuel avec les dirigeants de Chelsea. Les Blues et les Gones doivent désormais boucler ce dossier.

Cette semaine sera donc décisive pour l’avenir de Malo Gusto qui serait ouvert à un départ après les récents mauvais résultats de l'OL. À 19 ans, le jeune defenseur français souhaiterait découvrir la Premier League et la Ligue des Champions pour se rapprocher de l’Equipe de France.

Selon les informations de Fabrizio Romano, Chelsea devrait revoir sa proposition à la hausse pour rapidement parvenir à un accord avec l' OL. L’entraîneur des Blues, Graham Potter, apprécie le profil de Malo Gusto et le jeune défenseur français serait la priorité des dirigeants de Chelsea.

Les Blues souhaiteraient boucler ce dossier pour éviter une éventuelle concurrence. La pépite de l' OL est également dans le viseur du PSG, de Manchester United et du Bayern Munich. Reste à savoir si les dirigeants de l’Olympique Lyonnais accepteront de vendre l’un de leurs meilleurs joueurs en milieu de saison.