Stade Rennais Mercato : Un renfort arrive grâce à Bourigeaud

Publié par Dylan le 28 janvier 2023 à 18:39

Après l'arrivée de Karl Toko-Ekambi, un autre élément offensif débarque au Stade Rennais. Il devrait jouer avec l'équipe réserve dans un premier temps.

Merci Benjamin Bourigeaud. Après un début de mercato hivernal très calme au Stade Rennais, le club commence à enchaîner les recrues. Il y a eu le Lyonnais Karl Toko-Ekambi, qui a rejoint les Rouge & Noir en prêt sans option d'achat, mais nous parlons désormais d'un deuxième joueur. Et Benjamin Bourigeaud n'est pas étranger à cette mystérieuse arrivée.

En effet, le milieu de terrain de 29 ans a participé activement à ce recrutement offensif. La deuxième recrue n'est autre que José Capon, le beau-frère de Benjamin Bourigeaud. C'est le média web Stade Rennais Online qui a annoncé la nouvelle sur son site. Capon a fait ses armes en National 3, où il est apparu à 6 reprises (1 but) cette saison avec... le RC Lens, ancien club de Bourigeaud. Âgé de 19 ans, il possède également 3 matchs de National 2 à son actif sous les couleurs des Sang-et-Or.

Le beau-frère de Benjamin Bourigeaud bientôt en Ligue 1 avec le Stade Rennais ?

L'arrivée de José Capon pourrait faire beaucoup de bien à l'équipe réserve du Stade Rennais, lanterne rouge de son groupe en National 2. Avec 16 buts, c'est également l'avant-dernière attaque, juste devant C' Chartres (15 buts inscrits). Étant milieu offensif, il pourrait être promu dans cette équipe, lui qui habituellement joue en National 3. Et en cas de bonnes performances, une promotion en Ligue 1 n'est pas à exclure.

Plusieurs pépites du SRFC ont gravi les échelons à la vitesse grand V par le passé : les attaquants Désiré Doué et Mathys Tel, qui cartonnent respectivement en Ligue 1 et en Bundesliga, sont de bons exemples. Reste à savoir si José Capon sera capable de franchir ce cap à travers les opportunités qui lui seront données. Dans le sens des départs cet hiver, Rennes a également négocié les prêts de Loïc Badé (FC Séville) et de Matthis Abline (AJ Auxerre).