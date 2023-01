ASSE : Inquiétudes à Saint-Étienne après la défaite contre Sochaux

Publié par Ange A. le 29 janvier 2023 à 00:03

Un autre point noir est à noter outre la défaite à domicile de l’ ASSE contre le FC Sochaux. Un cadre a été blessé lors de cette partie.

Fin de série pour l’AS Saint-Étienne. Samedi, l’ ASSE a vu sa série de trois matchs sans défaite, dont deux victoires de suite, s’estomper contre le FC Sochaux. Les Verts ont été battus à Geoffroy-Guichard par les Lionceaux trois buts à deux. Jean-Philippe Krasso et Gaëtan Charbonnier sont les buteurs stéphanois de la rencontre. Cette contreperformance relègue le club ligérien à la 19e place au classement, avec une seule unité d’avance sur Niort, la lanterne rouge. Outre cette défaite, les blessures d’Anthony Briançon et de Kader Bamba constituent les autres points noirs de la soirée stéphanoise. L’ ASSE a donné des premières nouvelles de son capitaine. Le défenseur central a violemment heurté le poteau sur un tacle lors du troisième but sochalien.

ASSE : Les Verts retiennent leur souffle pour Briançon

Dans un communiqué, l’AS Saint-Étienne a fait un premier point sur l’état de santé de son défenseur. « Touché à la jambe, Anthony Briançon est victime d’une large plaie causée par un violent choc avec le montant. Il passe actuellement des examens complémentaires », indique l’ ASSE dans son point médical. Arrivé chez les Verts l’été dernier, le défenseur central est un cadre de l’effectif de Laurent Batlles. L’ancien Nîmois a disputé 16 matchs, tous en tant que titulaire, pour un but inscrit. Reste maintenant à savoir s’il sera sur le flanc longtemps suite à la nouvelle blessure dont il a été victime.

S’agissant de Kader Bamba, il est sorti sur blessure peu avant la mi-temps. L’attaquant stéphanois semble touché à la cuisse. Un autre communiqué médical de l’ ASSE permettra d’en savoir davantage sur l’état de la recrue hivernale. L’ailier a rejoint les Verts cet hiver en provenance du FC Nantes. Contre Sochaux, il disputait son deuxième match avec son nouveau club.