PSG Mercato : Marco Asensio, la grosse surprise de dernière minute ?

Publié par JEAN-LUC D le 31 janvier 2023 à 18:15

À quelques heures de la fermeture du mercato hivernal, le PSG multiplie les fronts pour se renforcer. Marco Asensio, attaquant du Real Madrid, serait ainsi dans le viseur de Luis Campos.

Toujours en quête d’un ou deux renforts offensifs, les dirigeants du Paris Saint-Germain sont sur plusieurs chantiers au cours de cette dernière journée du mercato hivernal. Alors que l’ailier international marocain Hakim Ziyech (29 ans) a déjà passé sa visite médicale dans l’attente d’un accord entre le PSG et Chelsea, et que le nom du jeune néerlandais Johan Bakayoko (19 ans) du PSV Eindhoven est également évoqué, la grosse surprise pourrait venir de l’Espagne, précisément du Real Madrid.

En effet, selon les informations du média Relevo, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont contacté les dirigeants du club madrilène pour Marco Asensio. Libre le 30 juin prochain, l’international espagnol apporterait plus de solutions en attaque à Christophe Galtier, notamment en vue du huitième de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich en février et mars prochain. Mais l’affaire serait déjà morte pour les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Le Real Madrid espère toujours prolonger Marco Asensio

Dans le dur à Madrid, Marco Asensio ne serait pas forcément opposé à un départ du Real pour aller trouver du temps de jeu sous d'autres cieux. Et un challenge en Ligue 1 aux côtés de Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé pourrait l'intéresser. Surtout qu'il aurait un rôle plus important sous les ordres de Christophe Galtier. Problème, la direction du club de la capitale espagnole ne compte pas laisser filer son joueur de 27 ans.

Dans cette optique, si un deal paraît difficile d'ici minuit, le Paris Saint-Germain reviendra à la charge en fin de saison quand l'ancien coéquipier de Sergio Ramos sera libre, à moins qu'il ne paraphe un nouvel engagement d'ici là. Les Parisiens devront donc faire face à la concurrence de plusieurs clubs en Premier League et Serie A. Sur le court terme, Relevo affirme que c’est bel et bien le Marocain Hakim Ziyech qui fera office d’alternative à Marco Asensio cet hiver.