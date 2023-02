OL Mercato : L'Olympique Lyonnais essuie de nombreux échecs !

Publié par ALEXIS le 01 février 2023 à 10:22

L’ OL a été très actif lors du mercato hivernal, dans le sens des départs, mais a essuyé de nombreux échecs dans le sens des arrivées.

C’est fini, le mercato hivernal s'est refermé hier soir. C’est désormais l’heure du bilan. Si celui de l’ OL est positif dans le sens des départs, il l'est beaucoup dans le sens des arrivées. L’ Olympique Lyonnais a réussi à se séparer de joueurs en manque de temps de jeu ou ne rentrant pas dans les plans de jeu de Laurent Blanc.

Six joueurs ont ainsi quitté le club rhodanien dans ce mois de janvier, afin de retrouver du temps de jeu ailleurs. Karl Toko-Ekambi a été prêté au Stade Rennais, et Romain Faivre a rejoint le FC Lorient, sans option d’achat. En quête de temps de jeu, Jeff Reine-Adélaïde a aussi quitté l' OL et s’est engagé avec l’ESTAC, sous forme de prêt.

OL Mercato : Malo Gusto signe à Chelsea !

Indésirable à Lyon, Camilo finira la saison au RWD Molenbeek en Belgique. Quant au gardien de but Julian Pollersbeck, il a été prêté au FC Lorient. Le Brésilien Tetê, qui était prêté aux Gones depuis mars 2022 par le Shakhtar Donetsk, il a définitivement quitté l’ OL pour rejoindre Leicester en Premier League. Et le gros coup des Gones cet hiver reste le transfert colossal de Malo Gusto à Chelsea, contre 35 M€ bonus compris, prêté à Lyon jusqu'à la fin de la saison. Dans le sens des arrivées, les Gones ont enregistré les signatures de Dejan Lovren (défenseur central), Amin Sarr (avant-centre) et Jeffinho (ailier gauche).

Joao Gomes repousse Lyon, Wilson Isidor recalé à la visite médicale

Toutefois Jean-Michel Aulas et John Textor ont échoué sur plusieurs pistes. Joao Gomes, l’une des priorités de l’ OL en toute fin de mercato, a repoussé les avances du nouveau propriétaire Lyon. Le milliardaire américain s’est pourtant impliqué personnellement dans les négociations avec le milieu défensif de Flamengo au Brésil, mais ce dernier a préféré signer à Wolverhampton en Premier League. Un autre échec, c’est celui de Wilson Isidor. L’attaquant du Lokomotiv Moscou était à deux doigts de signer à l' OL, mais a été recalé lors de l’incontournable visite médicale.

« L’Olympique Lyonnais indique que les résultats des tests médicaux, auxquels s’est soumis Wilson Isidor depuis son arrivée à Lyon, ne permettront malheureusement pas de conclure son prêt avec option d’achat. » Dans les derniers instants, l’ OL a également tenté de rapatrier Tiémoué Bakayoko en Ligue 1, mais a été repoussé par Chelsea, club avec lequel le milieu de terrain Franco-Ivoirien est toujours lié jusqu’à l'été 2024. Pathé Ciss, de Rayo Vallecano aussi a été contacté dans les derniers instants avant la fermeture du marché, mais sans succès.