ASSE : Des retours à l'entrainement de Saint-Etienne avant Dijon

Publié par ALEXIS le 07 février 2023 à 15:15

Trois joueurs de l’ ASSE, blessés et absents lors du match contre Annecy, ont fait leur retour à l’entrainement pour préparer la venue de Dijon, samedi.

L’ ASSE a enregistré des retours à l’entrainement, ce mardi, pour la préparation du match de la 23e journée de Ligue 2. Anthony Briançon, Kader Bamba et Gaëtan Charbonnier, tous blessés et absents samedi dernier face au FC Annecy, ont retrouvé les pelouses du centre d’entrainement à l’Etrat. Selon les informations d’Evect, ils n’ont pas encore intégré le collectif Stéphanois, mais se sont entrainés à l’écart. Le capitaine, l’ailier et l’avant-centre de l’AS Saint-Etienne étaient accompagnés de Mathieu Cafaro, homme du match contre les Annéciens. D’après la précision du média spécialisé, les quatre joueurs se sont contentés d’un footing autour du terrain pour l’instant.

ASSE : Bamba, Briançon et Charbonnier de retour contre Dijon ?

Pour rappel, Kader Bamba et Anthony Briançon se sont blessés lors du match perdu contre le FC Sochaux (2-3), il y a une dizaine de jours. Victime d’une blessure musculaire peu avant la mi-temps, le premier était resté aux vestiaires après la pause. Quant au deuxième, il avait été évacué du terrain sur une civière après avoir heurté violemment le poteau, en toute fin de match. Il n’a pas eu de fracture au pied, mais une grosse entaille au tibia.

Concernant Gaëtan Charbonnier, il souffrait de douleurs au dos. Il avait ainsi été déclaré forfait lors du match contre FC Annecy. En l’absence de l'attaquant recruté comme joker cet hiver, le duo Ibrahima Wadji - Jean-Philipe Krasso a bien assuré. Ils ont été les auteurs des deux premiers buts de l’ ASSE. Le Sénégalais avait égalisé (1-1, 18e) et l’Ivoirien avait donné l’avantage aux Stéphanois (2-1, 49e).

En plus des blessés, les quatre gardiens de but de l’ ASSE : Gautier Larsonneur, Boubacar Fall, Matthieu Dreyer et Étienne Green se sont entrainés à part, avec Jean-François Bédénik, leur entraineur, d'après la source. Si Kader Bamba, Anthony Briançon et Gaëtan Charbonnier poursuivent leur préparation sans souci, et intègrent l'entrainement collectif, ils pourraient faire leur retour contre Dijon.