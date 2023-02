FC Nantes : Le gros atout offensif du FCN dévoilé

Publié par Jules le 07 février 2023 à 15:30

Après un début de saison très compliqué, le FC Nantes va jouer son maintien dans les prochains mois et peut compter sur un gros atout en attaque.

Engagé dans la lutte pour sa survie en Ligue 1, le FC Nantes va devoir compter sur son effectif pour tenter de se maintenir dans l'élite du football français en fin de saison. Comme l'a rappelé Antoine Kombouaré, l'objectif principal du FCN est désormais le maintien, et le coach kanak veut tout mettre en œuvre pour le valider au plus vite, et s'éviter une fin de saison très délicate. Alors que les Canaris sont 13e, avec 7 points d'avance sur le premier relégable, ils disposent d'une petite marge de manœuvre, mais pas suffisante pour crier victoire.

Depuis le début de saison, c'est du côté de l'attaque que ça bloque au FC Nantes. En effet, le club possède la 8e meilleure défense de Ligue 1 et a gardé sa cage inviolée lors de 6 des 7 derniers matchs. En parallèle, les Canaris ont la 4e pire attaque du championnat et peinent à trouver la faille. Tandis que l'arrivée d'Andy Delort pourrait débloquer ce problème, le FCN compte pour le moment sur un autre élément clé de son attaque depuis le début de saison.

FC Nantes : Moses Simon fait avancer le FCN

Auteur de 5 buts et 2 passes décisives depuis le début de saison, Moses Simon est l'un des attaquants les plus en vue avec le FC Nantes ces derniers mois. Un bilan correct, mais qui pourrait être bien supérieur pour le Nigérian qui manque d'efficacité. Dans le jeu, l'attaquant nantais est le joueur qui fait le plus avancer le FCN, puisqu'il réalise en moyenne 4,9 courses vers l'avant, faisant gagner 9 mètres de plus que les 6 passes précédentes.

Cette étude, réalisée par DATA' Foot, montre également que Moses Simon est l'un des meilleurs en Europe cette saison. L'attaquant siège à la 8e place de ce classement portant sur les cinq championnats européens majeurs. L'attaquant du FCN se place derrière des joueurs comme Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Bukayo Saka ou encore Ousmane Dembélé. Charge à lui désormais de se montrer plus efficace après ses courses tranchantes pour résoudre le problème offensif du FC Nantes.