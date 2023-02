Real Madrid Mercato : Le Real fait une première offre à Marco Asensio

Publié par Thomas G. le 08 février 2023 à 13:29

Bien décidé à prolonger le contrat de l'international espagnol Marco Asensio, les dirigeants du Real Madrid seraient passés à l'action.

Le Real Madrid dispute ce soir la demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs face au club égyptien d’Al Ahly. Les Merengues ont l’occasion de se qualifier pour la finale et de se rapprocher d’un cinquième titre, un record dans la compétition. Depuis plusieurs semaines, le Real Madrid fait face à une vague de blessure au sein de son effectif et Carlo Ancelotti sera notamment privé de Dani Carvajal et Karim Benzema pour cette demi-finale.

L’entraîneur italien pourrait aligner l’international espagnol Marco Asensio aux cotés de Vinicius Jr et Rodrygo en attaque. L’attaquant de 25 ans retrouve du temps de jeu depuis la fin de la Coupe du Monde et ses prestations ont convaincu les Merengues de le prolonger.Marco Asensio est en fin de contrat en juin 2023 et les dirigeants du Real Madrid veulent éviter un départ libre. Les discussions entre l’entourage du joueur et les Madrilènes auraient repris au début du mois de février.

Selon les informations du journaliste espagnol Tomas Gonzalez, le Real Madrid aurait transmis une première offre à Marco Asensio. Les Merengues ont proposé un contrat allant jusqu’en 2027 avec un salaire de 4,8 millions d’euros par an à l’attaquant de 25 ans. Cette première proposition aurait été refusée par Marco Asensio qui réclamerait 6 millions d’euros pour prolonger son contrat au sein de la Casa Blanca.

La direction du Real Madrid veut éviter un nouveau départ libre d’autant plus que Marco Asensio pourrait rejoindre un concurrent direct. L’international espagnol serait dans le viseur du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone.

Les négociations entre Marco Asensio et le Real vont se poursuivre dans les prochaines semaines pour parvenir à un accord. Toutefois, le natif de Majorque n’acceptera pas un salaire en dessous de 5,5 millions d’euros par an. À l’instar de son compatriote Dani Ceballos, Marco Asensio souhaiterait également avoir des garanties sur son temps de jeu avant de prolonger au Real Madrid.