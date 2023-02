FC Nantes Mercato : Blas prend une première décision pour son avenir

Publié par Jules le 10 février 2023 à 15:40

Alors que son avenir au FC Nantes est incertain, Ludovic Blas vient de prendre une première décision importante pour la suite de sa carrière.

Auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 31 rencontres, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison, Ludovic Blas est l'un des éléments clés du FC Nantes d'Antoine Kombouaré. Depuis son arrivée au club en 2019, le milieu offensif s'est imposé comme le maître à jouer des Canaris, en multipliant les performances et les très belles saisons. Alors que son contrat arrive à son terme en juin 2024, l'ancien joueur de l'EA Guingamp va devoir prendre une décision concernant son avenir au FCN.

Les prochains mois risquent d'être importants pour Ludovic Blas. En effet, étant donné que son contrat se termine dans moins d'un an et demi, le joueur de 25 ans pourrait quitter le club dès cet été, afin d'éviter que le FC Nantes ne le perde gratuitement à l'issue de la saison prochaine. Ainsi, alors que le FCN avait réussi à le convaincre de rester en retrait de l'intérêt du LOSC, la fin de l'histoire entre les Canaris et le milieu de terrain semble se rapprocher, d'autant que le joueur a pris une grande décision.

FC Nantes Mercato : Ludovic Blas change d'agent

L'avenir de Ludovic Blas avec le FC Nantes semble s'écrire en pointillés, d'autant plus que le joueur a changé d'agent, ce qui n'annonce rien de bon pour les Canaris. D'après les informations de Foot Mercato, le joueur a rejoint l'agence Sport Cover, l'agence qui gère notamment la carrière d'Alban Lafont, qui a lui aussi pris une place très importante au FCN ces derniers temps.

Si cela ne veut pas forcément dire que Ludovic Blas va quitter le FC Nantes, cette signature risque toutefois de relancer la question de l'avenir du joueur nantais dans les prochaines semaines.