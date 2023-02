PSG Mercato : Neymar poussé vers la sortie, son successeur identifié

Publié par JEAN-LUC D le 14 février 2023 à 19:07

Comme l’été passé, le PSG serait prêt à laisser partir Neymar à l’issue de la saison. Et un nom serait déjà sur le viseur pour sa succession.

Déjà placé sur la liste des départs lors du dernier mercato estival, Neymar pourrait être à nouveau poussé vers la sortie par la direction du Paris Saint-Germain l’été prochain. Malgré une première partie de saison éblouissante, l’attaquant de 31 ans agace au plus haut point en interne, notamment avec son comportement et ses coups de nerfs envers certains coéquipiers sur le terrain.

« Le génie brésilien est tour à tour capable la saison passée de s’accrocher avec un jeune joueur formé au club avant de faire la publicité du joueur en question auprès de Mauricio Pochettino. La star souffle le chaud et le froid, et la direction adopte parfois le même comportement à son égard », explique RMC Sport, qui ajoute que l’international brésilien pourrait finalement envisager un départ si le club de la capitale lui montre la porte de sortie. D’ailleurs, des premiers noms sont déjà évoqués pour l’éventuelle succession de l’ancien milieu offensif du Barça.

PSG Mercato : Une star de Tottenham pour remplacer Neymar à Paris ?

Après un mercato hivernal totalement raté avec zéro recrue, le Paris Saint-Germain pourrait frapper très fort l’été prochain afin de renforcer l’effectif de Christophe Galtier, surtout que Neymar pourrait s’en aller. Pour remplacer la star brésilienne, Luis Campos penserait à l’attaquant du Napoli Victor Osimhen, à en croire les renseignements de la chaîne ESPN.

Mais un autre profil pourrait aussi faire les affaires des Rouge et Bleu en cas de départ de Neymar. En effet, l’ancien joueur de Liverpool, Stan Collymore, a confié à CaughtOffside que Luis Campos pourrait tenter sa chance pour Heung-min Son, lié à Tottenham jusqu’en juin 2025, mais qui aimerait rejoindre un nouveau challenge dès cet été.

« La France est un autre championnat où je pourrais l’imaginer aller. Je suis sûr que le Paris Saint-Germain le prendrait. C'est un joueur de qualité qui a fait ses preuves en Premier League et qui a la réputation d'être un bon professionnel. Il ne cause jamais d'ennuis et c'est une grande star en Asie, donc il remplirait certainement beaucoup de cases », a expliqué Stan Collymore. À 30 ans, l’international coréen pourrait donc débarquer en Ligue 1 si Neymar venait à quitter les rangs du Paris SG.