ASSE : Un retour important se profile à Saint-Étienne avant Nîmes

Publié par ALEXIS le 14 février 2023 à 21:14

Privée de Gaëtan Charbonnier, l' ASSE pourrait récupérer un joueur important pour le déplacement à Nîmes, lundi prochain, lors de la 24e journée de Ligue 2.

Anthony Briançon s’était fait une grosse entaille au niveau du tibia, lors du match perdu par l’ ASSE contre le FC Sochaux (2-3), le 28 janvier au stade Geoffroy-Guichard. Il avait heurté violemment le poteau en tentant en vain de sauver un ballon de but. Évacué sur civière, le capitaine de l’AS Saint-Etienne avait subi une opération, soit 21 points de suture.

Alors que son retour était annoncé après 3 à 4 semaines, il est revenu plus tôt que prévu à l’entrainement, la semaine dernière. Après des séances à l’écart et en salle, le défenseur a intégré progressivement la séance collective. Son retour à la compétition est imminent, si l’on s’en tient à ses propos sur RMC. D’après Anthony Briançon, il a enlevé ses points de suture et « ça va très bien. »

« J’ai fait une séance collective la semaine dernière, c’était un tennis-ballon (jeudi). J’ai eu un programme spécifique, pas mal de courses, travail aérobic. J’ai continué mon travail en salle. Et puis là, si j’ai l’aval du docteur pour reprendre normalement… » Et les nouvelles sont bonnes pour l’arrière central de l’ ASSE. Il s’est entrainé mardi après-midi d’après Peuple-Vert.

ASSE : Briançon dégoûté par la blessure de Charbonnier

S’il poursuit les séances sans aucun souci, Anthony Briançon devrait être disponible pour le match contre Nîmes Olympique, le lundi 20 février, au stade des Antonins lors de la 24e journée de Ligue 2. Mais pas Gaëtan Charbonnier. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur, il est forfait jusqu’à la fin de la saison. Et l'indisponibilité du buteur laisse un gros regret au capitaine de l' ASSE.

« C’est très compliqué […], on est tous dégoûtés par la blessure de Charbonnier, parce qu’au-delà de ce qu’il apporte sur le terrain, c’était un leader de vestiaire ». « S’il faut retenir quelque chose de ce week-end, c’est vrai qu’il y a eu cette victoire, mais elle est tachetée de noir, parce qu’on perd un élément très fort de notre groupe », a déclaré Anthony Briançon.