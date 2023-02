ASSE : Cinq absents à l'entraînement collectif de Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 15 février 2023 à 17:02

L’ ASSE poursuit sa préparation en vue du match à Nîmes. Mais des incertitudes demeurent dans le groupe stéphanois, à cinq jours du déplacement.

L’ ASSE a bouclé son deuxième entraînement de la semaine, ce mercredi. Après la séance à huis clos de mardi, celle de ce mercredi était ouverte aux supporters stéphanois. De retour de blessure, Anthony Briançon a participé à la séance collective du jour. Le capitaine de l’AS Saint-Etienne était parmi les 22 joueurs présents au centre sportif Robert Herbin, selon Peuple-Vert. Tout comme la dernière recrue de l’ ASSE, Mateo Pavlovic, qui n’a toujours pas fait d’apparition en Ligue 1.

Touché lors du match contre Dijon FCO (2-0), Aïmen Moueffek n’a pas participé à l’entraînement. Il traîne une gêne à l’ischio. D’après les informations du média spécialisé, Mathieu Cafaro, Ibrahima Wadji, Thomas Monconduit et Kader Bamba n’ont pas pris part à la séance collective de ce matin.

ASSE : De nouveaux dans le groupe à l'entraînement

En revanche, la source note la présence deux nouveaux venus dans le groupe de l’ ASSE à l’Etrat : Cheikh Fall (attaquant, 18 ans) et El Hadj Dieye (ailier, 20 ans). Présent dans le groupe de professionnel entre octobre et décembre, Anas Namri fait quant à lui son retour. Le défenseur de 21 ans a déjà fait 4 apparitions en Ligue 2 et une en Coupe de France cette saison. Pour rappel, Gaëtan Charbonnier, victime d’une entorse au genou (rupture du ligament croit antérieur), est indisponible pour le reste de la saison.

Le match contre Nîmes Olympique est capital pour l' ASSE. Ayant entamé le championnat avec trois points en moins, l'équipe stéphanoise a réussi à sortir de la zone rouge, samedi, à la suite de la victoire sur les Dijonnais. Les Verts, 16es désormais, sont donc en quête de points pour s'éloigner des quatre dernières places de relégation.