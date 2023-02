FC Nantes : Ligue Europa, la compo du FCN contre la Juventus

Publié par ALEXIS le 16 février 2023 à 11:30

Le FC Nantes affronte la Juventus dans quelques heures à Turin, en 16es de finale aller de la Ligue Europa. Voici la compo des deux équipes.

C’est le jour J, le FC Nantes est dans le Piémont pour défier la Juventus à l’Allianz Stadium, ce jeudi dès 21h. Plus de 2 000 supporters du FCN sont attendus à Turin pour pousser leur équipe vers la victoire, comme l'a affirmé Antoine Kombouaré en conférence de presse d’avant-match. « On a toujours faim de victoire, toujours envie de continuer », a-t-il déclaré. L’entraîneur du FC Nantes a aussi fait la promesse suivante aux fans du club : « On joue pour nos supporters, pour notre ville. On aura bien évidemment aussi une pensée pour Ganago. »

En effet, l’attaquant des Canaris a perdu sa fille de 5 ans, dimanche, au Cameroun. Antoine Kombouaré ne pourra pas compter sur l'attaquant, tout comme la recrue hivernale Andy Delort et Quentin Merlin. L'avant-centre et l'arrière gauche sont blessés et indisponibles. Le technicien kanak est donc contraint de faire des aménagements.

FC Nantes : Nicolas Pallois sur le banc de touche

De retour de blessure, Nicolas Pallois est bien dans le groupe du FC Nantes, mais il est parti pour être sur le banc de touche au coup d’envoi. La défense à quatre devrait donc être composée de Jean-Charles Castelletto, Fabien Centonze, Charles Traoré et Andrei Girotto. Pour contenir les Bianconeri, le milieu de terrain des Canaris serait plus dense avec 5 joueurs : Moussa Sissoko, Florent Mollet, Samuel Moutoussamy, Pedro Chirivella et Ludovic Blas. Ce dernier devrait soutenir Mostafa Mohamed, pressenti pour être seul en pointe de l’attaque.

Pour mémoire, le FC Nantes et la Juve se sont déjà rencontrés à deux reprises depuis 1996. Le dernier match entre les deux formations a été remporté par les Jaune et Vert (3-2), le 17 avril 1996 (Ligue des Champions retour).

Compo probable du FC Nantes :

Gardien : A. Lafont (c)

Défenseurs : J-C. Castelletto, F. Centonze, C. Traoré, A. Girotto

Milieux de terrain : M. Sissoko, F. Mollet, S. Moutoussamy, L. Blas, P. Chirivella

Attaquants : M. Mohamed

Compo probable de la Juventus :

Gardien : W. Szczesny

Défenseurs : Danilo (c), De Sciglio, D. Rugani, Bremer

Milieux de terrain : A. Rabiot, F. Kostic, M. Locatelli, N. Fagioli

Attaquants : Di Maria, D. Vlahovic