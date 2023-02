Stade Rennais : Absence de taille au SRFC, la compo face au Shakhtar

Publié par Enzo Vidy le 22 février 2023 à 19:47

Jeudi soir, le Stade Rennais reçoit le Shakhtar Donetsk, et doit faire face à une absence de taille. Voici la compo du SRFC.

C'est l'un des rendez-vous les plus importants de la saison du Stade Rennais. Après avoir renoué avec la victoire dimanche dernier au Roazhon Park face au Clermont Foot, les hommes de Bruno Genesio ont désormais rendez-vous avec le Shakhtar Donetsk en Ligue Europa, et devront renverser une situation pas très favorable aux Rouge et Noir après le match aller.

La semaine dernière à Varsovie, le Stade Rennais n'a pas été à la hauteur de l'évènement, face à de valeureux ukrainiens qui sont parvenus à s'imposer 2-1, et qui comptent bien tenir ce résultat jeudi soir au Roazhon Park.

Pour cette rencontre tant attendue par les supporters du SRFC, Flavien Tait sera de retour dans le groupe, après sa non convocation dans le groupe dimanche face à Clermont. En revanche, le Stade Rennais ne pourra malheureusement pas compter sur Benjamin Bourigeaud, suspendu suite à un nouveau carton jaune reçu jeudi dernier lors du match aller.

Stade Rennais : Désiré Doué pour remplacer Benjamin Bourigeaud ?

C'est l'option la plus probable pour compenser l'absence de Benjamin Bourigeaud jeudi soir face au Shakhtar Donetsk. Véritable révélation du Stade Rennais cette saison, Désiré Doué devrait être titularisé sur le côté droit de l'attaque rennaise au Roazhon Park, pour venir mettre le feu dans la défense ukrainienne.

À ses côtés, Arnaud Kalimuendo, auteur d'un doublé dimanche dernier face à Clermont, est pressenti pour occuper la pointe de l'attaque rennaise, tandis qu'Amine Gouiri devrait évoluer sur le côté gauche. Au milieu de terrain, Lovro Majer, très bon le week-end dernier, devrait à nouveau être aligné par Bruno Genesio dans un milieu à trois, accompagné de Baptiste Santamaria et Lesley Ugochukwu. En ce qui concerne la défense du Stade rennais, le duo Omari-Belocian devrait être reconduit jeudi soir.

La compo probable du Stade Rennais face au Shakhtar :

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : D. Spence, W. Omari, J. Belocian, A. Truffert

Milieux de terrain : L. Majer, B. Santamaria, L. Ugochukwu

Attaquants : D. Doué, A. Kalimuendo, A. Gouiri