OGC Nice : Didier Digard se livre après le triomphe du Gym à Monaco

Publié par Thomas G. le 28 février 2023 à 14:50

Vainqueur ce week-end dans le derby face à l'AS Monaco, l'OGC Nice continue sa remontée au classement grâce à la méthode de Didier Digard.

Tout réussit à l’OGC Nice de Didier Digard en ce moment. Depuis la nomination de l’entraîneur français, les Aiglons ont enchaîné 8 matchs sans défaite. Ce week-end, les Niçois ont surclassé leurs rivaux monégasques 3-0 au stade Louis-II. Cette victoire permet à l’OGC Nice de se rapprocher des places européennes et les hommes de Didier Digard sont désormais à 5 points de la 5e place.

Après ce succès important face à l’AS Monaco, l’entraîneur français a évoqué le match de ses joueurs et leur état d’esprit. L’ancien milieu de l’OGC Nice a déclaré : « On peut parler d’une grosse prestation de Nice, c’est sûr. On avait en face un bel adversaire, mais on était bien préparé. Les joueurs étaient convaincus de pouvoir le faire, ils l’ont fait, c’est une grosse satisfaction.

Si on veut gratter le plus de points, on ne peut pas se permettre de regarder l’adversaire. On a été dans des places plus lointaines et on sait à quel point on a dû cravacher et à quel point on continue de le faire pour revenir à des places plus en adéquation avec ce qu’on espérait en début de saison. »

L’OGC Nice est l’équipe qui a pris le plus de points depuis 8 matchs, soit 20 points sur 24 possibles. Cette série en cours permet au Gym de continuer à rêver d’une qualification pour une compétition européenne.

OGC Nice : Didier Digard évoque les prochaines échéances

L’entraîneur de l’OGC Nice est également revenu sur son nouveau statut d’équipe à battre acquis grâce à une belle série. « Il reste beaucoup de matchs, c’est bien. Ça va nous permettre de continuer de progresser. Mais c’est aussi ce qui nous fait prendre conscience qu’on ne peut pas se permettre de se relâcher, car il y a beaucoup d’équipes qui ont envie de tenter leur chance jusqu’au bout. On ne peut pas se permettre le moindre relâchement, surtout vu d’où on part. »

L'OGC Nice reçoit l’AJ Auxerre ce vendredi à Allianz Riviera en quête d’un 9e match sans défaite. Une victoire permettrait au Gym de continuer sa remontée au classement et d’engranger de la confiance avant d’affronter le Sheriff Tiraspol.