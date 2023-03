ASSE : Un ancien de Saint-Etienne et de Bordeaux choisit son camp

Publié par ALEXIS le 04 mars 2023 à 12:28

Ancien joueur de l’ ASSE et ex-coach adjoint de Bordeaux, Patrick Guillou reste attaché aux deux clubs opposés ce samedi (15h), mais il a sa préférence.

Dans quelques heures, Bordeaux et l’ ASSE vont s’affronter en ouverture de la 26e journée de Ligue 2. Les deux équipes reléguées la saison dernière ne se feront pas de cadeaux, vu l’enjeu de cette rencontre. Deuxièmes au classement, les Girondins sont en course pour un retour en Ligue 1, alors que l’AS Saint-Etienne (15e) est à la lutte dans le bas du tableau, pour éviter une deuxième relégation de suite.

Les supporters bordelais et leurs homologues stéphanois sont également mobilisés pour le rendez-vous au stade Matmut Atlantique. Les fans de l’ ASSE seront au nombre de 850 dans le parcage visiteurs, mais ceux du club au scapulaire sont annoncés à plus de 27 000.

Dans son analyse pour le média Evect, Patrick Guillou estime que Bordeaux a plus à perdre que Saint-Etienne dans cette rencontre. « C’est un match plus charnière pour Bordeaux que pour Saint-Étienne, parce que sur les derniers matchs, les joueurs de Laurent Batlles ont su s’accorder une véritable bouffée d’oxygène, tandis que du côté de Bordeaux, chaque match est pratiquement une finale pour eux. »

ASSE : Patrick Guillou souhaite une victoire de Saint-Etienne à Bordeaux

Très attaché aux deux clubs, le technicien de 53 ans a cependant un penchant fort pour l’un. Et il n’a pas hésité à le dévoiler, avant la confrontation de cet après-midi. Il souhaite ouvertement une victoire de l’ ASSE, son club de coeur : « Je le dis clairement : même si j’aime beaucoup les Girondins et que j’ai passé deux belles années là-bas, je reste fan de mon club (l’AS Saint-Etienne). »

Patrick Guillou a même insisté sur sa préférence en déclarant : « Je connais aussi des leaders de groupes de supporters à Bordeaux, mais j’encouragerai mon équipe et je souhaite que les hommes de Laurent Batlles gagnent à Bordeaux. »