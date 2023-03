OL : Lyon ne comprend plus Laurent Blanc sur sa méthode

Publié par Dylan le 05 mars 2023 à 14:49

Avant d'affronter le FC Lorient lors de la 26ème journée de Ligue 1, l'OL fait beaucoup parler. La méthode de Laurent Blanc, son entraîneur étonne.

Continuer à rêver d'Europe. Tel est l'objectif de l'Olympique Lyonnais à l'aube de la 26ème journée de Ligue 1. Le club rhodanien affronte le FC Lorient au Groupama Stadium, après une qualification en demi-finale de Coupe de France contre Grenoble. Les deux équipes sont très proches au classement : les Gones sont neuvièmes de l'élite, un point derrière les Merlus (8èmes).

Dans ce rendez-vous capital, l'entraîneur rhodanien Laurent Blanc espère voir du contenu positif. Il ne pourra pas compter sur un groupe très étoffé, et devra faire sans de nombreux cadres. On peut citer le meilleur buteur actuel de l'OL, Alexandre Lacazette, mais aussi la recrue Jeffinho et le gardien titulaire Anthony Lopes. Une liste peu rassurante, d'autant que la direction rhodanienne ne comprend plus vraiment la méthode du champion du monde 1998.

La méthode Blanc fait tourner la tête de l'OL

Lors de sa nomination en octobre dernier, Laurent Blanc avait donné la priorité aux joueurs d'expérience. Mais plus les matchs avancent, et plus les supporters s'étonnent des choix du natif d'Alès. En effet, les jeunes pousses ont souvent du temps de jeu, ce qui est contraire à ses anciennes déclarations. Alors pourquoi ce revirement ? Tout simplement parce que cela paye à travers les performances que Blanc a aperçues sur le terrain. Certains joueurs ont même pris du galon, à l'image de Bradley Barcola.

La plus grosse pépite du club, Rayan Cherki, a été titularisée à treize reprises sur les quatorze derniers matchs. Lorsque Peter Bosz était encore sur le banc lyonnais en début de saison, l'attaquant n'avait été présent qu'une fois dans le onze de départ sur neuf possibles. Les blessures de certains cadres expérimentés ont aussi permis ce changement de méthode de la part de Laurent Blanc. Le match contre le FC Lorient ne fera pas exception à la règle. Le technicien de 57 ans a fait appel à Saël Kumbedi (17 ans), Mathieu Patouillet (19 ans), Achraf Laaziri (19 ans) et Sékou Lega (20 ans) pour pallier les absences.