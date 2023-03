Publié par Thomas G. le 14 mars 2023 à 11:50

Étincelant cette saison avec le RC Lens, le gardien français Brice Samba pourrait être récompensé en étant appelé en Equipe de France.

Le RC Lens a fait la bonne opération du week-end en surclassant Clermont 4-0. Grâce à cette victoire, les Sang et Or ont pris 3 points d’avance sur l'AS Monaco. Le gardien du RCL, Brice Samba, a une nouvelle fois gardé sa cage inviolée, la 10e fois cette saison. Les Sang et Or ont la meilleure défense de Ligue 1 et Brice Samba joue un rôle prépondérant dans la très bonne saison lensoise. Acheté 5 millions d’euros cet été à Nottingham Forest, l’ancien gardien de l’OM est l’une des meilleures recrues du RC Lens avec Loïs Openda.

En plus de ce très bon résultat face à Clermont, le RC Lens pourrait recevoir une bonne nouvelle cette semaine. Selon les informations de Téléfoot, le gardien Lensois, Brice Samba, devrait être appelé en Equipe de France lors du prochain rassemblement des Bleus.

Une récompense pour le gardien de 28 ans qui s’est imposé comme l’une des références à son poste cette saison en Ligue 1. Brice Samba pourrait profiter de la retraite internationale d’Hugo Lloris pour intégrer l’Equipe de France lors du prochain rassemblement. Didier Deschamps annoncera sa liste jeudi pour les matchs face aux Pays-Bas et la République d’Irlande.

RC Lens : Brice Samba pourrait être appelé en Equipe de France

Quelques mois après Jonathan Clauss, un deuxième joueur du RC Lens pourrait devenir un international français. Cette éventuelle convocation de Brice Samba montre les progrès effectués et le nouveau statut du RC Lens.

Dans le même temps, les Sang et Or sont toujours en course pour se qualifier pour la Ligue des Champions à 11 journées de la fin du championnat. Les Lensois affrontent la lanterne rouge Angers SCO, ce samedi, en quête d’un 16e succès. Brice Samba et ses coéquipiers pourraient rentrer dans l’histoire du RC Lens en terminant sur le podium de Ligue 1. La dernière participation des Sang et Or en Ligue des Champions remonte à 2002.