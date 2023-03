Publié par Enzo Vidy le 21 mars 2023 à 12:26

Appelé avec la Belgique vendredi dernier alors qu'il était blessé, Jérémy Doku rentre à Rennes pour se soigner avec le Stade Rennais.

Voilà une nouvelle qui devrait faire plaisir à Bruno Genesio. Vendredi dernier, la Belgique a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement des Diables Rouges. Parmi les joueurs convoqués, Jérémy Doku était bel et bien présent, alors que ce dernier s'est blessé avec le Stade Rennais lors du choc face à l' OM le 5 mars dernier (0-1).

Si aucune durée d'indisponibilité n'a été prononcée dans un premier temps après sa blessure, l'attaquant du Stade Rennais n'a pas pris part au match du SRFC à Auxerre (0-0) le week-end suivant, et n'était pas non plus de la partie au Parc des Princes dimanche à l'occasion de la victoire des Rouge et Noir 2-0.

Finalement, Jérémy Doku, qui a rejoint la Belgique pour être présent au rassemblement, a quitté la sélection belge ce mardi matin comme l'annonce le média belge DH Sport. Le joueur du Stade Rennais va rentrer à Rennes afin de se soigner et être opérationnel pour la reprise du championnat.

Stade Rennais : Bruno Genesio surpris par la convocation de Jérémy Doku

Présent en conférence de presse vendredi dernier, Bruno Genesio avait été interrogé sur la convocation assez surprenante de Jérémy Doku avec la Belgique malgré sa blessure. L'entraîneur du Stade Rennais n'avait pas caché sa stupéfaction, et annoncait que les démarches nécessaires pour son rétablissement à Rennes allaient être menées.

"Je suis très surpris. Peut-être que c’est pour que le nouveau sélectionneur puisse échanger avec lui. J’ai demandé au club qu’il fasse les démarches pour qu’il puisse revenir avec nous se soigner." L'entraîneur du SRFC va donc pouvoir se satisfaire de voir son attaquant rentrer à Rennes ce mardi. Cette saison, l'ailier belge comptabilise un total de 19 matches disputés en championnat pour un seul but inscrit, et restait sur de très bonnes performances avant sa blessure.