Publié par JEAN-LUC D le 23 mars 2023 à 12:55

Libre le 30 juin prochain avec la Juventus, Adrien Rabiot est annoncé sur le retour au PSG. Mais le milieu de terrain français sait où il veut poursuivre.

Parti fâché à l’été 2019, Adrien Rabiot est dans les plans des dirigeants du PSG pour la saison prochaine. Après une énième désillusion en Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos travaillent déjà sur l’ossature de l’effectif pour l’exercice 2023-2024. Et le joueur formé au PSG ferait partie des talents ciblés pour le prochain mercato estival.

Alors que Marco Verratti pourrait faire ses valises cet été et l’entrejeu de l’équipe parisienne n’a pas donné satisfaction cette saison en Ligue des Champions, Adrien Rabiot viendrait pour dynamiser ce secteur de jeu. Interrogé mercredi par Tuttosport, l’international français de 27 ans a livré des indices sur la suite de sa carrière.

PSG Mercato : Adrien Rabiot fait un appel du pied à Liverpool

En fin de contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot n’a pas encore paraphé un nouveau bail en faveur de la Vieille Dame. Considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs milieux de terrain du football mondial, l’enfant de Saint-Maurice fait rêver son club formateur, qui aimerait d’ailleurs le rapatrier dès cet été. Même s’il ne ferme pas forcément la porte à un retour au Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot se verrait bien rejoindre la Premier League et particulièrement les rangs de Liverpool.

« J’aimais beaucoup Liverpool parce que j’étais fan de Steven Gerrard, qui me faisait rêver... Du coup je me suis mis à suivre les Reds », a déclaré le compatriote de Kylian Mbappé, qui n’exclut toutefois pas de poursuivre son aventure à Turin. « Dans environ deux mois, la saison sera terminée et nous essaierons de discuter, mais je suis calme. Il y a la possibilité de partir, mais aussi la possibilité de signer un autre contrat avec la Juve pour toutes les raisons que j'ai expliquées auparavant. Je me sens bien à Turin, je fais un bon travail au club et il y a une bonne relation avec les dirigeants, les coéquipiers et l'entraîneur », a ajouté le protégé de Massimiliano Allegri.