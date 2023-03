Publié par Enzo Vidy le 24 mars 2023 à 20:44

Désireux d'être européen la saison prochaine, le Stade Rennais s'apprête à entrer dans une bataille féroce avec le LOSC au retour de la trêve.

Avant le match face au PSG, nombreux étaient les observateurs qui ne croyaient plus en une qualification européenne du Stade Rennais. La prestation face à Auxerre, une semaine avant le déplacement au Parc des Princes, avait suscité beaucoup d'inquiétude, et il semblait difficile d'espérer un miracle du SRFC à Paris.

Mais le Stade Rennais est imprévisible, et cela ne date pas d'hier. Véritable bête noire du PSG sous l'ère QSI, les Rouge et Noir ont confirmé ce statut, avec une nouvelle démonstration sur l'ogre parisien, et en prime, une victoire 2-0. Ce succès tombe à point nommé, juste avant la trêve internationale, qui permet au SRFC de récupérer sa 5e place sur le LOSC.

Mais pas de quoi s'emballer. Cette bataille remportée à Paris dimanche dernier ne relève juste que des prémices de celle qui attend les hommes de Bruno Genesio au retour de la trêve. Car si le Stade Rennais a réussi à reprendre sa 5e place, il ne possède qu'un seul petit point d'avance sur le LOSC, et à dix journées de la fin, le scénario catastrophe, synonyme d'absence de Coupe d'Europe l'an prochain, est encore une hypothèse plausible.

Stade Rennais : Le LOSC, principal danger du SRFC pour l'Europe

Le 4 février dernier est une date qui pourrait longtemps hanter le Stade Rennais en fin de saison. Ce jour-là, les Rouge et Noir accueillaient le LOSC au Roazhon Park, forteresse imprenable depuis le 7 août dernier, et une défaite 1-0 face à Lorient dès la 1ère journée de Ligue 1. Favori, le SRFC tombe sur une équipe lilloise bien trop supérieure en deuxième mi-temps, et s'incline 3-1 devant son public.

Aujourd'hui, le Stade Rennais est encore devant son bourreau au classement, mais la lutte sera dense jusqu'au bout, et le calendrier ne joue pas du tout en la faveur des Rouge et Noir. Lors des quatre prochaines rencontres de Ligue 1, les hommes de Bruno Genesio enchaîneront avec la réception du RC Lens, un déplacement à Lyon, un duel face à Reims au Roazhon Park, et un long trajet du côté de Montpellier. Qautre équipes qui ne sont pas les plus simples à jouer en ce moment.

Pour le LOSC, la donne est bien différente. Les Dogues reprendront avec la réception de Lorient, avant de se rendre à Angers, de recevoir ensuite le Montpellier HSC, et de prendre la direction d'Auxerre. Un calendrier bien plus abordable pour les Lillois. Il est donc évident que les quatre prochaines semaines de championnat pourraient être un véritable tournant dans la saison de ces deux équipes, qui veulent toutes les deux s'offrir la 5e place.