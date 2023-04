Publié par JEAN-LUC D le 02 avril 2023 à 14:56

Annoncé dans les plans du PSG et adoubé par Kylian Mbappé, Adrien Rabiot, milieu de la Juve, s’est prononcé sur un possible retour dans son club formateur.

À la faveur du dernier rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé s’est littéralement enflammé pour son compatriote Adrien Rabiot. Parlant de son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain, le capitaine des Bleus assure : « personnellement, il m’apporte beaucoup de confiance. Quand je sais que je l’ai derrière moi, ça me donne beaucoup de confiance. Je sais qu’il y a du solide. »

Et en interne, Mbappé pousserait énormément pour un retour de Rabiot à Paris. Selon le portail spécialisé ParisInside Actus, les négociations seraient déjà très avancées et l’enfant de Saint-Maurice pourrait être l’une des premières recrues estivales de Luis Campos. Interrogé ce dimanche, le principal concerné n’a pas confirmé son éventuel retour au PSG.

PSG Mercato : Adrien Rabiot n’exclut rien pour son avenir

Même s’il ne ferme pas totalement la porte, Adrien Rabiot est encore loin d’un retour au Paris Saint-Germain. En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain de 27 ans n’a pas encore paraphé un nouveau en faveur de la Juventus Turin. Mais l’international français n’a pas encore tranché concernant la suite de sa carrière. À quelques mois de la fin de saison, le coéquipier d’Angel Di Maria veut rester concentré sur les derniers matches avec la Vieille Dame avant de se pencher sur sa situation personnelle.

« Déjà quand j’étais au club, on s’entendait très bien. On jouait déjà sur le même côté et ça se passait bien. Kylian, c’est aussi quelqu’un qui a grandi, il comprend le jeu et les joueurs importants qu’il a autour de lui et dont il a besoin. Ce qu’il dit est important », a confié Rabiot au micro de l’émission Téléfoot sur TF1 avant d’évoquer l’intérêt de son club formateur.

« Après pour en revenir au PSG, sincèrement y’a rien de spécial. J’entends beaucoup de bruits. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Je vais le redire encore une fois, je suis concentré sur cette fin de saison avec la Juventus et puis on verra par la suite dans les prochaines semaines ce qui se passe », a-t-il ajouté. Selon Téléfoot, malgré la volonté de la Juve de le prolonger, Rabiot devrait bien changer d’air cet été.