04 avril 2023

Annoncé au FC Barcelone au terme de la saison en cours, l’attaquant du Real Madrid, Marco Asensio, pourrait finalement débarquer au PSG. Un indice tombe.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Marco Asensio ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir à la fin de la saison. En janvier dernier, le PSG a tenté de le récupérer pour remplacer Pablo Sarabia parti à Wolverhampton contre un chèque de 7 millions d’euros. Mais Carlo Ancelotti, l’entraîneur des Merengues, a retenu son ailier de 27 ans. Pour autant, l’avenir de Marco Asensio est toujours aussi incertain puisqu’il n’a toujours pas paraphé un nouveau bail.

Une situation qui a alerté plusieurs autres grands clubs européens comme le Paris Saint-Germain, Arsenal et le FC Barcelone. Et depuis plusieurs mois, les médias catalans relayaient en boucle que l’ancien lieutenant de Cristiano Ronaldo allait rejoindre librement l’effectif de Xavi cet été. Un accord serait même d’ores et déjà intervenu entre les deux parties. Mais aux dernières nouvelles, il n’en serait rien.

PSG Mercato : Marco Asensio « ne signera jamais au Barça »

Même s’il n’a pas été formé à la Castilla, Marco Asensio ne trahira pas le Real Madrid en rejoignant les rangs de l’éternel ennemi. En effet, selon les informations divulguées ce mardi par El Partidazo de COPE, l’international espagnol « n’a jamais pensé à signer au Barça, même s'il ne renouvelle pas son contrat avec le Real Madrid. » D’ailleurs, « lors de la célébration du but refusé au Camp Nou, il a voulu symboliser cette pensée en montrant son écusson ».

Libre en fin de saison, l’ancien protégé de Zinédine Zidane serait toujours dans les plans du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato estival. Après avoir attiré gratuitement Sergio Ramos à l’été 2021, le champion de France en titre pourrait remettre le couvert en allant piocher une nouvelle fois dans la Maison-Blanche pour se renforcer. Luis Campos devra toutefois se méfier de la concurrence anglaise dans ce dossier.