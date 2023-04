Publié par Leonard le 07 avril 2023 à 20:07

À en croire les informations de Stade Rennais Online, des membres du staff de l’académie du SRFC devraient quitter le club à l'issue de la saison.

En enregistrant le départ du recruteur Fabrice Do Marcolino, ancien joueur professionnel et père d'Alan Do Marcolino, international gabonais qui a signé son premier contrat professionnel la saison dernière, le Stade Rennais va se séparer de deux nouveaux éléments de son staff. En la personne de Jérôme Hiaumet, actuel entraîneur des gardiens de la N2 et d'Aurélien Montaroup, coach adjoint de l'équipe U16.

À noter aussi que l'actuel responsable des ANS (Accord de Non-Sollicitation), Trésor Luntala, quittera vraisemblablement le Stade Rennais une fois la saison terminée. Cette vague de départs dans le staff de l’académie Rouge et Noir annonce une réorganisation de celui-ci dans les mois à venir.

Stade Rennais Mercato : Une vague de départ à tous les étages ?

L'effectif professionnel du Stade Rennais devrait lui aussi connaître des départs à la fin de saison. L'avenir du capitaine Hamari Traoré est lui encore flou, bien qu'une offre de contrat lui ait été proposé il y a trois semaines, l'international malien pourrait avoir envie de découvrir de nouveaux horizons après six saisons passées au sein de l'effectif breton.

Des pourparlers outre-Manche avaient notamment été évoqués lors du dernier mercato hivernal. Le quatrième gardien Elias Damergy est lui aussi en fin de contrat à l'issue de la saison. Avec 10 matches au compteur en National 2 avec la réserve, le jeune gardien tunisien qui a signé l'an passé son premier contrat professionnel, n'a pas encore été fixé sur son avenir.

Tous les deux prêtés par Tottenham cette saison, Djed Spence et Joe Rodon ne devraient pas prolonger leur aventure au sein du Stade Rennais. Bien qu'il est une option d'achat de 20 millions d'euros, le club breton ne devrait pas s’aligner dessus. Quant à Djed Spence, le piston droit arrivé cet hiver pour pallier la blessure longue durée de Lorenz Assignon, a pu profiter de l'absence d'Hamari Traoré pour s’intégrer dans le onze du SRFC.

Enfin, la dernière interrogation concerne l'avenir de Bruno Genesio dans la capitale bretonne. Mercredi, RMC Sport apprenait que l'entraîneur de 56 ans songerait à quitter le Stade Rennais à la fin de la saison et penserait même à mettre un terme à sa carrière d’entraîneur. Une information vite démentie par la direction du SRFC et par le coach lui-même en conférence de presse. "Je n’ai rien d’autre à ajouter que ce qui a été déjà dit dans le communiqué, à la fois pour ma situation personnelle sur une certaine forme de lassitude, ou par rapport au Stade Rennais."