Publié par Timothée Jean le 11 avril 2023 à 21:48

Dans une longue interview accordée à Zack Nani sur Twitch, Samir Nasri est revenu sur sa carrière de footballeur et sur son retour manqué à l’ OM.

Il est considéré comme l’une des figures emblématiques de l’Olympique de Marseille et aurait pu aider son club formateur à continuer sa progression sur la scène européenne. Mais Samir Nasri a préféré quitter l’ OM en juillet 2008 pour franchir un nouveau cap dans sa carrière. L’ancien international tricolore avait le choix de s’engager en faveur d’Arsenal contre un chèque de 16 millions d’euros, malgré la convoitise assidue d’un autre club de Ligue 1.

À l’époque, Samir Nasri enchaînait des prestations convaincantes à l’OM. Et ses performances avaient rapidement attiré l’attention de l’OL. Le président Jean-Michel Aulas avait même formulé une offre supérieure à celle des Gunners pour le convaincre de signer à Lyon, sans succès. L’ancien milieu offensif avait déjà fait son choix, il ne souhaitait en aucun cas rejoindre le rival lyonnais.

« Il y avait Bernard Lacombe et Rémi Garde. On discute et attention, ils ont fait une meilleure offre de contrat qu’Arsenal. Mais je ne pouvais pas aller à Lyon. Je suis Marseillais, je ne pouvais pas », a expliqué Samir Nasri dans l’émission Zack en roue libre sur Twitch.

OM Mercato : Samir Nasri avait été contacté par Jorge Sampaoli

L’ancien milieu offensif a par ailleurs révélé qu’il aurait pu revenir à l’ OM en tant que joueur. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, souhaitait le faire sortir de sa retraite prise le 26 septembre 2021 après un passage mitigé à Anderlecht.

Les négociations ont été intenses entre les deux hommes lors du dernier mercato estival. « Jorge Sampaoli m'a demandé de revenir à l' OM la saison dernière », a-t-il avoué. Cette approche de Jorge Sampaoli ne laissait pas insensible l’ancien milieu offensif. Mais Samir Nasri ne souhaitait surtout pas gâcher le bon souvenir qu’il a laissé à l’ OM.

Il a finalement refusé de revenir à Marseille. L’ancien international tricolore a choisi de délaisser son métier de footballeur pour aborder une nouvelle carrière sur les plateaux télé. Il connaît plus ou moins une reconversion réussie en tant que consultant pour Canal+.