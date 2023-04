Publié par Leonard le 12 avril 2023 à 23:06

Aux côtés de deux autres attaquants de Ligue 1, le Belge du RC Lens Loïs Openda pourrait bien remporter le trophée de joueur du mois de mars.

Avant d'affronter le Paris Saint-Germain ce samedi pour le compte de la 31 ème journée de Ligue 1, le Lensois Loïs Openda a eu la bonne surprise de se retrouver parmi les 3 joueurs nominés au trophée de joueur du mois de mars. Auteur d'un triplé en seulement 5 minutes contre Clermont et d'un doublé face au SCO d'Angers durant le mois de mars dernier, le Belge a su performer à la pointe de l'attaque lensoise.

Pour ce trophée, Loïs Openda sera en concurrence avec deux autres attaquants du championnat de France. Le Montpelliérain Elye Wahi ainsi que le Rémois Folarin Balogun figurent parmi la liste des trois nommés pour ce trophée. À noter notamment qu'aucun joueur du RC Lens n'a remporté cette distinction cette saison malgré trois nominations. Przemyslaw Frankowski, Seko Fofana et Florian Sotoca avaient été nommés lors des mois précédents sans glaner ce trophée.

RC Lens : Une intégration vitesse grand V pour Loïs Openda

Arrivé en provenance des Pays-Bas et du Vitesse Arnhem pour environ 10 millions d'euros, Loïs Openda a su s'imposer sur le front de l'attaque lensoise en inscrivant pour sa première saison 15 buts en 30 matchs disputés en championnat. International belge, l’attaquant au profil percutant avaleur d'espaces s'est parfaitement acclimaté au plan de jeu et à la tactique de Franck Haise.

L’entraineur du RC Lens avait par ailleurs récemment mis en avant les performances de son joueur en conférence de presse : "15 buts à ce moment de la saison, pour une première année en Ligue 1 et un jeune attaquant, c’est un très bon signal. J’espère évidemment qu’il va nous en marquer encore d’autres. Je ne sais pas jusqu’où il ira mais tant qu’il y a le travail, la confiance et l’humilité nécessaire, je pense qu’il va continuer à marquer des buts. Quand on met les ingrédients, qu’on se prépare bien, qu’on garde les pieds sur terre, il y a toutes les raisons du monde pour que ça continue."

En attendant de connaître le résultat des élections du joueur du mois de mars, Loïs Openda et ses coéquipiers du RC Lens auront à coeur de battre le PSG au Parc des Princes pour revenir à seulement trois points du champion de France en titre.