Publié par JEAN-LUC D le 21 avril 2023 à 18:51

Malgré les récents propos de Christophe Galtier, Luis Campos semble décidé à le remplacer sur le banc du PSG. Un sérieux indice vient de le prouver.

Outre Milan Skriniar, qui devrait débarquer cet été en provenance de l’Inter Milan, le Paris Saint-Germain aimerait également attirer un autre défenseur central prometteur. Surtout que l’international slovaque de 28 ans a été opéré du dos hier et ne devrait plus rejouer jusqu’à la fin de la saison. Les dirigeants parisiens multiplient donc les cibles afin de trouver la perle rare.

Si les noms de Pau Torres (Villarreal), Benjamin Pavard (Bayern Munich) et Axel Disasi (AS Monaco) sont associés au PSG depuis plusieurs mois, Luis Capos aurait récemment découvert un autre profil très intéressant pour renforcer l’équipe des Rouge et Bleu. Seulement, la signature de ce joueur signifierait que le dirigeant portugais ne compte pas sur son actuel entraîneur Christophe Galtier pour la saison prochaine. En effet, Jean-Clair Todibo, qui fait partie des joueurs contre lesquels Galtier aurait tenu des propos racistes lors de son passage à Nice, serait dans le viseur du Paris SG.

PSG Mercato : Campos veut recruter Jean-Clair Todibo pour le Paris SG

Avec l’incertitude sur l’avenir de Sergio Ramos et la santé de Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain pourrait recruter un défenseur central supplémentaire lors du mercato estival. Et d’après les informations relayées ces dernières heures par Foot mercato, Luis Campos serait sous le charme du profil de Jean-Clair Todibo. Auteur d’une grande saison sous les couleurs de l’OGC Nice, le défenseur central formé à Toulouse a été récompensé par une première convocation chez les Bleus de Didier Deschamps.

Sous contrat jusqu’en juin 2027 et estimé à 30 millions d’euros, le joueur de 23 ans pourrait ainsi faire l’objet d’une offensive du PSG dans les semaines à venir. « Mais le joueur ne devrait pas rejoindre Paris tant que Christophe Galtier reste à la tête de l’équipe », précise le média sportif. Reste maintenant à savoir si Campos franchira le rubicon pour pousser Galtier vers la sortie.