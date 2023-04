Publié par JEAN-LUC D le 23 avril 2023 à 10:25

Pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, Montpellier reçoit le Stade Rennais ce dimanche à 17h05. Découvrez les compos probables de Michel Der Zakarian et Bruno Genesio.

Montpellier-Stade Rennais : Genesio avec le même onze contre Reims ?

Pour le déplacement à Montpellier, Bruno Genesio a convoqué un groupe de 21 joueurs. Absents ces dernières semaines pour diverses blessures, Romain Salin et Joe Rodon retrouvent leurs partenaires pour ce match. Par contre, Adrien Truffert (cheville), Xeka (cheville) et Martin Terrier (genou) sont toujours indisponibles. Tout comme Lorenz Assignon, qui poursuit son aventure avec la réserve.

L’entraîneur du SRFC a par ailleurs fait l’option de se passer d’Elias Damergy, Guéla Doué et Désiré Doué. Pour affronter l’équipe de Michel Der Zakarian, Genesio devrait aligner le même onze que face au Stade de Reims. Le Stade Rennais devrait donc se présenter au stade de la Mosson dans un 4-3-3 avec Steve Mandanda, Meling et Flavien Tait bien disponibles, selon leur entraîneur. Présent en conférence de presse d’avant-match aux côtés de son coach, Arnaud Kalimuendo devrait une nouvelle fois évoluer à la pointe de l’attaque, accompagné par Amine Gouiri et Doku sur les côtés.

En face, Michel Der Zakarian, l'entraîneur de Montpellier HSC, a fait appel à un groupe de 20 joueurs pour affronter le Stade Rennais. Après une sortie fracassante dans la presse portugaise, Pedro Mendes a été écarté par son coach, qui n’a pas apprécié ses propos. Il est remplacé dans le groupe par Thibault Tamas. Par contre, Maxime Estève (reprise de la course), Théo Sainte-Luce (reprise de la course) et Béni Makouana (ischio-jambiers) sont toujours indisponibles.

La compo probable du Stade Rennais

Gardien : Mandanda

Défenseurs : Traoré, Omari, Theate, Meling

Milieux : Bourigeaud, Ugochukwu, Tait

Attaquants : Doku, Kalimuendo, Gouiri.

La compo probable de Montpellier HSC

Gardien : Lecomte

Défenseurs : Sacko, Jullien, Kouyaté, I. Sylla

Milieux : Chotard, Ferri

Attaquants : Nordin, Savanier, Maouassa, Wahi.