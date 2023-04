Publié par Gary SLM le 25 avril 2023 à 15:25

Depuis l'apparition de la rumeur de la vente OM, un homme a donné une parole qui n'a jamais changé. Aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il disait vrai.

L'Olympique de Marseille, l'un des clubs de football les plus supportés de France, est au cœur de l'actualité. Certains ont compris l'importance de l'équipe phocéenne et ont commencé à construire leur petit fond de commerce sur son image. Si le calme semblait revenu à Marseille depuis le départ des Dreyfus, les choses ont un peu changé il y a maintenant deux ans avec les rumeurs de la vente OM.

En effet, l'affaire du possible rachat de l'OM par de riches saoudiens, qui a débuté en avril 2021, continue de résister au temps. George Malbrunot, grand journaliste français, spécialiste du Moyen-Orient, lançait littéralement une bombe dans le monde du foot français. L'homme des réseaux de pays arabes avait capté un câble concernant la vente de l'Olympique de Marseille.

Le Prince saoudien Al-Walid Ben Talal cité malgré lui

Selon lui, le Prince saoudien Al-Walid Ben Talal était le possible futur propriétaire de l' OM et du stade Vélodrome. On apprendra longtemps après que ce Saoudien est effectivement lié à la ville marseillaise par une histoire un peu plus personnelle. Un spécialiste en médecine a sauvé la vie de l'un de ses enfants, et depuis, il nourrit une affection particulière pour cette ville. Forcément, pour le peuple olympien, c'est un juste retour des choses qu'il rachète l' OM.

Attention, les projets annoncés à l'Olympique de Marseille n'auraient rien à envier à ceux en cours au Real Madrid, à Manchester City ou encore au PSG. Parlant du club de la capitale, c'est justement pour lui donner la réplique que les Saoudiens auraient porté leur choix sur le club phocéen. L'emballement médiatique est alors à son paroxysme quand l'actuel propriétaire Frank McCourt a sorti un communiqué dénonçant une rumeur infondée.

L'Américain, qui n'a pourtant rien à cacher, n'est pas en négociation pour céder son club et veut que cela se sache. Sa réaction sera battue en brèche parce que pas très glamour aux yeux des fans marseillais. Les supporters veulent un actionnaire capable de sortir autant d'argent que les dirigeants du Paris Saint-Germain pour relancer leur club. Les sacrifices financiers de Frank McCourt, pour redonner sa dignité à l'équipe phocéenne, deviendront même insignifiants aux yeux des fans.

Ajroudi et Boudjellal, le duo improbable qui voulait racheter l'OM

Quelques semaines après, la rumeur ne devient pas réalité et l'Américain pense avoir tué le mal dans l'œuf. Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal sortent à leur tour pour remettre sur la table l'avenir du club. La vente du club phocéen revient dans le top de l'actualité avec son lot de tensions. La vente de l' OM devient la principale actualité du club qui ne brille même plus pour ses honorables résultats.

Thibaud Vézirian arrive sur la thématique et mitraille lui aussi les fans avec de fausses rumeurs. Chaque jour, une nouvelle rumeur sort sur le club marseillais. C'est encore et toujours les Saoudiens qui seraient engagés dans la vente OM. Ce n'est plus Al-Walid Ben Talal, mais le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite qui voudrait s'offrir le club marseillais, rien que ça. Mais là encore, et malgré les rumeurs de Thibaud Vézirian appuyées par moment par ceux de Romain Molina, Frank McCourt n'est toujours pas vendeur. L'Américain parle de l'avenir de son club avec personne, mais sa parole devient littéralement du fake à cause de la puissance des rumeurs.

Vente OM, encore plus faux qu'au début

Fraîchement arrivé à la présidence de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria a refusé de s'intéresser à ce grand tissu de mensonges. Le buzz de la vente OM est unique pour le temps qu'il a duré et du fait qu'il ne repose sur aucune vérité. Aucun acheteur sérieux en dehors du duo Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal, qui y a d'ailleurs laissé sa complicité, n'a jamais encouragé de quelque manière que ce soit cette rumeur.

Et pourtant, à chaque fois qu'il attrape un micro, Thibaud Vézirian sort une vraie fausse rumeur pour mettre de l'eau à son propre moulin. Après avoir dit qu'il était dans la vérité, parce que jamais attaqué en justice par les dirigeants marseillais, il vient de changer de son de cloche. Désormais, il ne veut plus parler de la vente OM parce qu'il voudrait éviter des poursuites judiciaires. Il affirme aussi avoir déjà tout dit et qu'il n'y a plus qu'à attendre l'officialisation qui ne devrait plus tarder. Le journaliste oublie juste un petit détail, il n'a pas donné le nom de l'acheteur ni la date du rachat de l'OM. À cette allure, on peut attendre jusqu'en 2033, lorsqu'un peu plus vieux Frank McCourt décidera de se désengager du club.

Il ne serait d'ailleurs pas étonnant que Thibaud Vézirian revendique la paternité de l'information en disant : "Je vous l'avais dit." Seul un homme dit la vérité sur ce dossier. Et cet homme n'est autre que le propriétaire de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt. Et sa vérité est qu'il n'est en négociation avec personne parce qu'il n'a jamais mis son club en vente. Cette histoire laisse quand même un enseignement : le mensonge peut courir autant qu'il veut, la vérité s'imposera à lui.