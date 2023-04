Publié par JEAN-LUC D le 25 avril 2023 à 16:25

Malgré l’arrivée presque acquise de Milan Skriniar et la prolongation à venir de Sergio Ramos, le PSG serait à la lutte pour une signature en défense.

PSG Mercato : Après Osimhen, le Paris SG à fond sur Kim Min-jae

Avec la récente opération de Milan Skriniar, attendu pour signer son contrat de quatre ans cet été, et la longue indisponibilité de Presnel Kimpembe, le Paris Saint-Germain a inscrit le recrutement d’un nouveau central sur son agenda pour le prochain mercato estival. Depuis plusieurs semaines, plusieurs noms sont associés au PSG, mais il semble que Luis Campos a déjà fait son choix pour le poste.

Selon les informations d'Ekrem Konur, le conseiller football du Paris Saint-Germain ferait du défenseur du SSC Naples Kim Min-jae sa principale cible pour le recrutement estival. Déjà intéressé par l’attaquant nigérian, Victor Osimhen, le Paris SG pourrait donc faire coup double à Naples cet été.

Arrivé en juillet dernier en provenance de Fenerbahçe contre une enveloppe de 18 millions d’euros, le joueur de 26 ans est rapidement parvenu à faire oublier Kalidou Koulibaly au sein de l’équipe napolitaine. Auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 40 matches toutes compétitions confondues, l’international sud-coréen s’est révélé comme une référence à son poste. Visé par plusieurs clubs fortunés, Kim Min-jae pourrait rapporter gros au leader du championnat italien dans quelques mois.

Vers un transfert record pour Kim Min-jae ?

Kim Min-jae va-t-il bientôt détrôner l’international anglais Harry Maguire au classement des défenseurs les plus chers de l’histoire du football ? En effet, s’il attend plus de 100 millions d’euros pour Victor Osimhen, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, aurait fixé la clause libératoire pour son roc défensif à 90 millions d’euros, soit 3 millions de plus que le chèque de 87 millions d’euros de Manchester United pour arracher Maguire à Leicester à l’été 2019.

Outre le Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool, Tottenham et Manchester United se seraient aussi positionnés pour recruter Kim Min-jae. Après avoir investi un peu plus de 400 millions d’euros pour Neymar et Kylian Mbappé en août 2017, le PSG va-t-il remettre le couvert en signant coup sur coup un attaquant à plus de 100 millions d’euros et un défenseur central à 90 millions d’euros ?