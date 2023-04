Publié par Timothée Jean le 26 avril 2023 à 19:02

Si de nombreux joueurs se questionnent sur leur reconversion après la fin de leur carrière, la voie semble déjà tracée pour une icône de l' OM.

OM : Samir Nasri envisage de devenir entraîneur

Ancien international tricolore, Samir Nasri a joué dans de grands clubs de football. Formé à l'Olympique de Marseille, l’ancien milieu de terrain offensif a évolué à Arsenal, à Manchester City, au FC Séville ou encore à Anderlecht avant de raccrocher les crampons à l’été 2021. Et depuis, le néo-retraité est devenu consultant télé sur Canal+.

Cette reconversion fait beaucoup de bien au principal concerné, car elle permet selon lui de « faire évoluer son image en France ». Et Samir Nasri ne compte pas s’arrêter seulement à la télé, il est déjà prêt à relever un nouveau challenge. L'ancien milieu de terrain de l’ OM souhaite en effet continuer de travailler dans le monde du football, et révèle qu’il envisage de lancer sa carrière d’entraîneur à court terme.

« Mon travail de consultant me permet de rester dans le paysage sportif, jusqu’à devenir entraîneur ? Je vais d’abord aller rendre visite à des coachs avec lesquels j’ai bossé, pour assister à leurs séances et pour discuter avec eux. Une fois que j’aurai acquis ce bagage-là, je pourrai me décider », a-t-il déclaré dans les colonnes de L'Équipe.

Pour le moment, Samir Nasri n’exclut pas cette possibilité et « s’interroge sur la possibilité de suivre une formation avec la Fédération galloise afin de devenir entraîneur ». Il pourrait ainsi suivre la voie d’un certain Habib Beye, Alain Casanova ou encore Claude Makélélé, des anciennes figures de l’ OM qui ont enfilé le costume d’entraîneur après leur carrière de footballeur.

Samir Nasri se prononce sur le choc entre Manchester City et Arsenal

Par ailleurs, Samir Nasri s’est aussi exprimé sur le choc entre Manchester City et Arsenal prévu ce mercredi soir à partir de 21h. L’ancien milieu offensif, qui a évolué dans les deux clubs britanniques, a livré un pronostic en faveur des Cityzens.

« Qui va s'imposer ? Manchester City, qui atteint son pic de forme au meilleur moment, avec tous ses joueurs disponibles pour le sprint final, contrairement aux années précédentes. Tandis qu'Arsenal marque un peu le pas, après avoir fait la course en tête pratiquement toute la saison. Parfois, quand on touche au but alors qu'on n'est pas habitués à gagner, on a les chocottes », a-t-il expliqué. Reste à savoir s’il a vu juste. Rendez-vous pris ce soir à partir de 21h à l’Etihad Stadium.