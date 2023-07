Depuis des mois, l’hypothèse d’une vente de l’OM à Rodolphe Saadé est évoquée. Des informations vite réfutées par la direction du groupe CMA CGM.

Vente OM : Le clan Rodolphe Saadé n'est pas intéressé par un rachat du club

L'Olympique de Marseille, l'un des clubs les plus emblématiques du football français, suscite un intérêt constant de la part des acquéreurs cherchant à investir dans le sport. Et parmi ces potentiels investisseurs, le nom de Rodolphe Saadé, président du géant mondial du transport maritime CMA CGM, a retenu l'attention des supporters marseillais.

L’homme d’affaires franco-libanais est présenté comme un acquéreur potentiel de l'OM. En tant que natif de Marseille, il a montré un fort attachement à la ville et à son club de football. Il est même déjà impliqué à l’OM. Sa compagnie maritime CMA CGM est devenue le principal sponsor de l’ OM en remplacement de Cazoo. Ce partenariat conclu entre les deux parties fait alors courir la rumeur que Rodolphe Saadé « finira par racheter le club phocéen ».

Sauf que ces spéculations sont désormais balayées d'un revers à une main par Tanya Saadé Zeenny, sœur de Rodolphe Saadé et présidente de la fondation d'entreprise du groupe familial. Dans une longue interview accordée à La Provence, elle a en effet démenti tout projet de rachat de l'OM par CMA CGM, affirmant que leur soutien se limitera uniquement au sponsoring du club. « Je vais vous répondre avec trois lettres : NON. Notre soutien s'arrêtera au sponsoring », a-t-elle assuré. Ses mots mettent ainsi un terme aux spéculations et confirment que CMA CGM ne prévoit pas de prendre le contrôle de l'OM.

L’Arabie saoudite, seul candidat au rachat de l’OM ?

Cette clarification de Tanya Saadé Zeenny est une source de déception pour de nombreux supporters phocéens, mais aussi une occasion de réfléchir sur les enjeux financiers qui entourent le club. L'Olympique de Marseille a besoin de ressources financières pour se renforcer et retrouver sa place parmi les grands d'Europe. Dans le contexte actuel du football, où les clubs sont soumis à une concurrence féroce et à des exigences financières toujours plus élevées, l'OM devra trouver des solutions pour combler son déficit financier et attirer de nouveaux partenaires.

Le soutien des entreprises locales et internationales à travers des contrats de sponsoring pourrait être une piste à explorer pour le club phocéen. L’idée de voir l’OM passer sous le pavillon de l’Arabie saoudite n’est donc pas à exclure. Avec le démenti du clan Saadé, le gouvernement saoudien apparaît comme le seul candidat crédible pour une acquisition de l’OM. Même si rien n’est encore fait dans ce dossier, les tractations entre Frank McCourt et de richissimes hommes d’affaires saoudiens seraient toujours en cours.