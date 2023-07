Annoncée depuis de longues dates, la vente de l’OM à l’Arabie saoudite se concrétise. Les Saoudiens sont sur le point de racheter le club.

Vente OM : C’est confirmé, l’Arabie saoudite en passe de racheter le club

L’Olympique de Marseille passera-t-il sous le pavillon de l’Arabie saoudite dans les mois à venir ? C'est la grosse rumeur qui enflamme la toile ces dernières heures. Sans cesse démentie par l’actuel propriétaire de l’OM, Frank McCourt, cette future vente du club phocéen serait sur le point d'aboutir après plus de deux ans d’intenses négociations entre les parties concernées.

En effet, selon les informations rapportées par Saudi Sky Sports, le Royaume d'Arabie saoudite, représenté par le Fonds d'investissement public (PIF), serait sur le point de racheter l'Olympique de Marseille des mains du milliardaire américain. Cette nouvelle suscite l’excitation des amateurs du football français et des discussions dans la cité phocéenne.

Le journaliste Thibaud Vézirian, qui a mené une enquête approfondie sur la Vente OM depuis des années, a, lui aussi, réagi à l’annonce du rachat imminent de l’Olympique de Marseille par les Saoudiens. "C’est vrai que ça devient urgent de dévoiler le vainqueur de ce drôle de cache-cache", a-t-il posté sur son compte Twitter. Le confrère a toujours maintenu sa position initiale sur le sujet, assurant que le club phocéen sera vendu tôt ou tard à l’Arabie saoudite. Et ses prédictions semblent finalement s’accomplir.

L’Olympique de Marseille vers un changement de dimension

Si cette acquisition venait à se confirmer, elle représenterait un changement majeur pour l'OM, tant sur le plan sportif qu'institutionnel. L’arrivée du fonds d'investissement saoudien apporterait des ressources financières importantes au club phocéen, lui permettant ainsi de renforcer considérablement son effectif et de rivaliser à un niveau plus élevé. Cela permettrait à l’Olympique de Marseille de mettre un terme à l’hégémonie du PSG en championnat et d’attirer des joueurs de classe mondiale.

La perspective d’une arrivée de Sadio Mané (Bayern Munich), Pierre-Emerick Aubameyang (Chelsea) ou encore l’idée de voir Zinédine Zidane sur le banc phocéen serait très probable. Le PIF est connu pour son implication dans le secteur des investissements à l'échelle mondiale. Il a déjà réalisé plusieurs acquisitions d'envergure dans divers secteurs d'activité, y compris dans le domaine du sport, et ne compte pas s’arrêter là. Le média britannique Bloomberg assurait récemment que le gouvernement saoudien, après l’acquisition de Newcastle, avait bien l’intention de racheter un nouveau club dans l’un des plus grands championnats d’Europe. Tout indique que l’OM est bien le club en question.

Toutefois, il convient de souligner que ces informations sont encore sujettes à toutes sortes de spéculations et qu'aucune officialisation n’est encore tombée. Il est donc important de prendre l’annonce de la vente imminente de l’OM à l’Arabie saoudite avec prudence. Bon nombre de supporters attendent avec impatience des annonces officielles pour connaître les détails de cette éventuelle acquisition de grande envergure.