Alors que le FC Barcelone rêvait d'un retour de Neymar en Catalogne, l'international brésilien a finalement rejoint l'Arabie saoudite durant ce mercato.

Mercato FC Barcelone : Les finances du club ont bloqué pour Neymar

Ces dernières semaines, le FC Barcelone semblait sur les rangs pour accueillir Neymar en Catalogne. Au final, l'ancien joueur du Barça a bel et bien quitté le PSG, mais pour rejoindre Al-Hilal en Arabie saoudite. Le club saoudien a en effet pu transmettre une offre colossale au PSG et à l'international brésilien, qui va toucher entre 100 et 120 millions d'euros par saison, durant son exode au Moyen-Orient.

À ce prix-là, le FC Barcelone ne pouvait pas répliquer pour Neymar, sans se mettre en danger économiquement parlant. Deco, fraîchement nommé directeur sportif du club catalan, a confirmé l'intérêt des Blaugranas pour le Brésilien, ainsi que les raisons de l'échec du dossier. "Tout le monde sait qu’en ce moment, malheureusement, avec notre situation économique, il était impossible de faire une telle signature, confie l'ancien joueur du club. Nous avions besoin d’un accord avec le PSG ou d’une composition avec les Saoudiens, ce qui n’a pas été le cas."

Le Barça a préféré rester prudent pour Neymar

Pourtant, le FC Barcelone a bien tenté de faire une proposition pour Neymar quelques jours avant qu'il ne s'engage en Arabie saoudite. Cependant, cette dernière était bien trop faible, ce qui n'a convaincu ni le PSG, ni le joueur. Malgré la rentrée d'argent liée à la vente d'Ousmane Dembélé, les Blaugranas ont préféré ne pas faire de folie pour attirer l'ancien joueur du club.

Selon Deco, le FC Barcelone a tout essayé pour tenter de boucler ce dossier, mais cela n'a jamais été possible puisque l'opération aurait coûté bien trop cher au club. "C’était une situation qui devait être économiquement viable pour nous, mais cela n’a jamais été une solution en raison de la situation économique du club." Le Barça, qui risque de perdre Ansu Fati, pourrait néanmoins recruter un joueur en attaque dans les prochains jours.