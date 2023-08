Le RC Lens accueille le Stade Rennais ce soir en clôture de la 2e journée de Ligue 1. Découvrez les compos probables de Franck Haise et Bruno Genesio.

RC Lens-Stade Rennais : La première de Ludovic Blas, Matic sur le banc

Ce dimanche, en clôture de la 2e journée de Ligue 1, le RC Lens accueille le Stade Rennais, à Bollaert-Delelis, pour la première à domicile cette saison. Large vainqueur du FC Metz (5-1) le week-end dernier au Roazhon Park, le club breton aura à coeur de poursuivre sur sa lancée sur le stade du vice-champion de France en titre. Le public lensois retrouve son équipe après sa saison exceptionnelle et compte bien lui faire la fête. À cet effet, les Red Tigers, les ultras lensois, organisent d’ailleurs un cortège pour venir à Bollaert.

Le SRFC sait donc ce qui l’attend ce soir, à 20h45, chez les Sang et Or. L’entraîneur rennais Bruno Genesio concède d’ailleurs que c’est un vrai test pour les ambitions de son équipe. Pour ce match, Jérémy Doku devrait démarrer sur le banc, tout comme Nemanja Matic, la recrue phare arrivée en début de semaine en Bretagne, en provenance de l’AS Rome. En revanche, Ludovic Blas, suspendu pour la première journée, devrait faire ses grands débuts en Ligue 1 sous les couleurs rouge et noir.

À Lens, en attendant Elye Wahi, dont le transfert en provenance de Montpellier pourrait être officialisé ce dimanche, Franck Haise et ses joueurs devront lancer leur saison après une défaite face au Stade Brestois. Salis Abdul Samed, critiqué par son coach pour la qualité de sa préparation athlétique, devrait faire les frais de la concurrence de Stijn Spierings. Morgan Guilavogui, pourrait lui aussi laisser sa place à Florian Sotoca. Découvrons les compositions probables des deux équipes.

L’équipe possible du RC Lens

Gardien : Samba (c)

Défenseurs : Gradit, Danso, Medina

Milieux : Frankowski, Abdul Samed, Diou, Machado

Attaquants : Sotoca, Guilavogui, Fulgini.

La compo probable du Stade Rennais

Gardien : Mandanda

Défenseurs : Assignon, Omari, Theate, Truffert

Milieux : Bourigeaud (cap.) Santamaria, Le Fée

Attaquants : Doku, Kalimuendo, Gouiri.