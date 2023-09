Nouvel entraîneur de l’OM, Gennaro Gattuso va être présenté ce jeudi à 17h à la commanderie. En attendant, il a déjà tenu son premier discours aux joueurs.

Mercato OM : Gennaro Gattuso fier de rejoindre Marseille

À la recherche d’un nouvel entraîneur après la démission de Marcelino, l’Olympique de Marseille a porté son choix sur Gennaro Gattuso pour entraîner son équipe première. Libre depuis son départ de Valence en janvier passé, le technicien italien s’est engagé en faveur de l’OM jusqu'à la fin de la saison. Après la signature de son contrat ce mercredi, l’ancien milieu de terrain emblématique de l’AC Milan a livré ses premières impressions.

« Je suis très heureux et fier de rejoindre l’Olympique de Marseille. Un club et un stade, l’Orange Vélodrome, dans lequel j’ai eu l’occasion d’évoluer en tant que joueur, célèbres dans toute l’Europe pour la passion et la ferveur qui s’en dégagent. J’ai hâte de me mettre au travail avec mon nouveau groupe et de relever les prochains défis qui nous attendent », a déclaré Gennaro Gattuso sur le site officiel de l’OM. Après ces mots, le tacticien de 45 ans a déjà échangé avec ses nouveaux joueurs.

Gennaro Gattuso veut des joueurs « prêts à mourir sur le terrain »

Libre depuis son départ de Valence, Gennaro Gattuso rebondit ainsi à l'Olympique de Marseille. Nommé mercredi, l’ancien coach de l’AC Milan a dirigé son premier entraînement en vue de ses premiers pas sur le banc, contre l'AS Monaco, samedi au stade Louis II, à l’occasion de la septième journée de Ligue 1. Le moment choisi par Gattuso pour s'adresser pour la première fois à son groupe.

En effet, selon les informations relayées par RMC Sport, le natif de Corigliano Calabro a tapé du poing sur la table pour remobiliser Valentin Rongier et ses coéquipiers. Toujours selon la même source, le successeur de Jacques Abardonado a lancé « un discours concis et clair » dans lequel il a fait comprendre à ses nouveaux protégés qu’il veut des joueurs « prêts à mourir sur le terrain », tout en expliquant qu’en retour, il ne s'intéresserait pas à ce qu’ils feront en dehors de la compétition.