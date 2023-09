Il l’excluait encore durant l'intersaison, mais le patron de l’OM, Frank McCourt, envisage désormais de céder son club en faveur des Saoudiens.

Vente OM : Frank McCourt donne son feu vert pour le rachat du club

L’idée de voir l’Arabie saoudite prendre le contrôle de l’Olympique de Marseille se concrétise. Après l’acquisition de Manchester United et Newcastle United en Premier League, l’état pétrolier veut poursuivre son implantation dans le football européen et vise particulièrement l’OM. L’objectif de l’Arabie saoudite est de concurrencer son rival, le Qatar, actuel propriétaire de PSG, en Ligue 1.

L'acquisition d'un club de football de premier plan comme l'OM devrait aussi permettre au royaume saoudien de renforcer son influence géopolitique et de développer ses liens internationaux. Le prince saoudien Mohammed ben Salmane a lui-même récemment confirmé sa volonté de multiplier les investissements dans le sport et notamment le football en vue d’améliorer l'image de son pays à l’échelle internationale, une stratégie plus connue sous le nom de « sportwashing ».

En possédant un grand club de football comme l'Olympique de Marseille, l'Arabie saoudite devrait donc développer son soft power en Europe et toucher un public plus large. D'autant plus que le club phocéen jouit d’une grande population en France et à travers le monde, ce qui en fait une cible attrayante aux yeux des Saoudiens. D’ailleurs, ces derniers ont multiplié les approches concrètes ces dernières années en vue de racheter le club phocéen. Ils se sont toujours heurtés à l’intransigeance de Frank McCourt.

Mais la péninsule arabique n’a pas abandonné ce projet de grande envergure et voit enfin la situation se décanter. Longtemps opposé à la vente du club phocéen, Frank McCourt a finalement changé d'avis. Selon l’informateur Marwan Belkacem, l’homme d’affaires bostonien est à présent prêt à céder totalement le contrôle de son bien. Cette décision est le signe d’un revirement majeur dans ce dossier très sensible.

Vente OM : L’Arabie saoudite et Zinédine Zidane à l’assaut de Marseille

Toutefois, il est important de noter que Frank McCourt ne cédera son OM à n’importe quel prix. Il réclame une offre pharaonique avant de passer la main, un montant de plus d’un demi-milliard est évoqué. Ses exigences financières démesurées freinent ainsi l’aboutissement de cette transaction, même si l’Arabie saoudite se prépare déjà à prendre la tête de l’OM.

Le pays le plus riche du Moyen-Orient a déjà conclu un accord avec Zinédine Zidane pour prendre les rênes de l’équipe première en cas de rachat du club. L'entraîneur français, qui a remporté trois Ligues des champions consécutives avec le Real Madrid, serait enfin prêt à s'engager dans cette nouvelle aventure, ce qui renforce davantage les spéculations autour de la vente OM. Le potentiel rachat du club phocéen prend donc de l'ampleur, avec des changements significatifs qui se profilent à l'horizon.

Les relations entre la France et l'Arabie saoudite pourraient également se renforcer grâce à cette opération de grande envergure, comme l'a laissé entendre Moaid Mahjoub. Via son compte X, l’homme d'affaires saoudien, proche de la famille royale, a suggéré que l'OM devrait bientôt passer sous pavillon saoudien, en postant des drapeaux de la France et l’Arabie saoudite, accompagné des émojis de sablier pour illustrer que l’aboutissement cette opération n’est plus qu’une question de temps. L'horloge tourne donc pour la concrétisation de la vente OM aux Saoudiens.