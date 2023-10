Alors que les négociations entre Frank McCourt et l’Arabie saoudite se poursuivent, des investisseurs inattendus se positionnent pour la vente OM.

Vente OM : L'Inde impliquée dans les négociations avec Frank McCourt

Cela fait plus de deux ans que les spéculations autour de la future vente de l’Olympique de Marseille se multiplient sans vraiment aboutir à une concrétisation du deal. Néanmoins, Thibaud Vézirian maintient sa position initiale, assurant que le club phocéen est bien en passe d'être racheté par l’Arabie saoudite. Et ce ne sont pas les récents événements qui ont secoué l’OM, notamment les tensions entre les supporters phocéens et leurs dirigeants, qui le feront changer d’avis.

En marge de la victoire de l’Olympique de Marseille contre le Havre (3-0), Thibaut Vézirian est revenu sur son sujet favori, la vente OM avec de nouveaux développements. L’ancien journaliste de L’Équipe assure que le milliardaire Frank McCourt est proche de céder le club phocéen à des investisseurs plus fortunés. Si l’Arabie saoudite est présentée comme le grand favori pour racheter l’OM, le confrère révèle que cette opération implique plusieurs parties, dont Frank McCourt, le propriétaire actuel, les dirigeants saoudiens, bien sûr, mais aussi le milliardaire franco-libanais et président de la CMA-CGM, Rodolphe Saadé.

Les détails de cette transaction complexe incluraient même la participation d'un investisseur inattendu en provenance d'Inde. Thibaut Vézirian souligne en effet la présence d’hommes d’affaires saoudiens dans le processus de la vente OM. « Ce qui est prévu par beaucoup de sources, c’est toujours une vente aux Saoudiens, mais la réalité, ce seront des Saoudiens avec CGA-CGM, et peut-être les Indiens via un petit pourcentage ou un sponsoring avec un milliardaire indien », a-t-il expliqué sur sa chaîne Twitch. Ainsi, plusieurs potentiels acquéreurs travaillent en coulisse pour la finalisation du deal.

Le plan secret de Pablo Longoria avec les supporters

Même s’il reste encore quelques procédures à accomplir, la vente de l’Olympique de Marseille ne devrait pas tarder. Certains intégrateurs de la vente OM annoncent d’ailleurs que le deal devrait être acté d’ici le début de l’année 2024. Mais Thibaud Vézirian reste plus réservé sur la date de l’officialisation de la vente OM. Il estime que le président de l’OM, Pablo Longoria, devra d’abord régler le problème avec certains ultras.

Le journaliste insiste sur l'importance de parvenir à un accord avec ces passionnés afin de signer une nouvelle convention avec eux. Cette démarche serait essentielle pour préparer le terrain en vue du changement de propriétaire à l’OM. « Avec ces réunions entre les dirigeants, on nous fait un storytelling abracadrabantesque, alors que l’objectif, c'est de mettre les groupes de supporters derrière Pablo Longoria afin de signer une nouvelle convention avec eux pour ensuite amener vers l’officialisation dont tout le monde parle et pas uniquement moi. Au PSG et à Lille, cela s’est passé comme cela », a-t-il ajouté. Reste à savoir si les prédictions du confrère se matérialiseront.