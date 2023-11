Très discret à l’OM ces dernières semaines, le propriétaire Frank McCourt vient de valider une importante signature à Marseille.

Mercato OM : Frank McCourt validé l’arrivée de Mehdi Benatia

La réunion tendue avec les groupes de supporters a laissé de profondes séquelles à l’Olympique de Marseille avec plusieurs départs majeurs. Si Pablo Longoria, après une mise en retrait provisoire, est revenu dans ses fonctions, plusieurs membres du directoire de l’OM ont préféré quitter le club. Marcelino, Javier Ribalta et David Friio ont fait le choix de s’en aller. Ces départs en cascade ont alors obligé le président Pablo Longoria à procéder à quelques aménagements au sein de l’organigramme marseillais.

Si Gennaro Gattuso a été nommé en tant que nouvel entraineur des Phocéens, il restait à trouver le nouveau directeur sportif du club. C’est désormais chose faite. Après d’intenses négociations, Mehdi Benatia a finalement accepté d’occuper ce poste stratégique sous la tutelle du directeur général Stéphane Tessier. Cependant, la nature de son engagement avec l’OM diffère de celle d'un directeur sportif traditionnel.

L’ancien défenseur de la Juventus ne sera pas un employé du club, il agira plutôt en tant que consultant, un statut similaire à celui de Luis Campos au Paris Saint-Germain. Ce statut particulier suscitait quelques interrogations à Marseille. Mais le prioritaire du club phocéen a finalement approuvé cette signature. Comme l’indique L’Équipe, le statut de prestataire de Mehdi Benatia été validé par les instances du foot français et par Frank McCourt.

Mehdi Benatia avec un faible budget pour le mercato hivernal ?

Le choix de Mehdi Benatia n’est pas anodin. Ancien capitaine du Maroc et joueur respecté, il apportera une perspective unique à la gestion sportive de l'OM. Son expérience du haut niveau et son réseau impressionnant dans le milieu devraient se révéler très précieux dans la prise de décisions stratégiques. D’ailleurs, l’ancien capitaine du Maroc est déjà au travail et a été aperçu ce jeudi matin à la Commanderie. Sur son compte Twitter, la célébrité locale, "Titi c’est toi le Boss", a même publié une photo de l’arrivée de Mehdi Benatia à Marseille.

Le nouveau directeur sportif de l’OM s'attèle à réussir sa mission et devra travailler sur le prochain mercato phocéen avec un budget qui s’annonce très limité. Frank McCourt ne semble plus disposé à injecter massivement de l’argent dans son club, ce qui risque forcément de relancer le débat autour de la possible vente de l’OM à l’Arabie saoudite, même si le milliardaire américain se montre très exigeant avant de céder son bien.