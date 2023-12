Deux jours avant la réception de l’OL, l’OM a reçu une bonne nouvelle. Gennaro Gattuso enregistre un renfort important au milieu.

OM-OL : Gennaro Gattuso avec un précieux retour au milieu

Initialement prévu le dimanche 29 octobre à 20h45, le match tant attendu entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais a été éclipsé par des événements tragiques. Le bus de l'OL a été la cible d'actes de violence, entraînant la blessure du visage de l'entraîneur italien Fabio Grosso, et conduisant la Ligue de football professionnel (LFP) à annuler le match. Cependant, la rencontre a été reprogrammée et se déroulera finalement ce mercredi 6 décembre au stade Vélodrome.

Ce match en retard, comptant pour la 10e journée de Ligue 1, revêt une importance capitale pour ces deux équipes rivales. L'Olympique Lyonnais, actuellement bon dernier du classement, cherche à se remettre de sa récente défaite contre le RC Lens (3-2). De son côté, l'équipe dirigée par Gennaro Gattuso aborde cet Olympico avec confiance, après deux victoires consécutives. D’ailleurs, l’OM enregistre un retour inattendu au milieu de terrain.

Pape Gueye, un retour qui tombe à point nommé

Le compte Twitter Le PetitOM confirme en effet que Pape Gueye sera disponible pour le match contre Lyon. Cette nouvelle est d'autant plus significative compte tenu des difficultés actuelles de l'OM dans l'entrejeu. Pape Gueye, qui avait écopé d'une suspension de quatre mois de la FIFA en raison d'un litige avec Watford, a presque purgé sa peine et devrait à nouveau fouler les terrains de Ligue 1 cette semaine.

Son retour tombe à point nommé pour pallier les absences, notamment celle de Valentin Rongier et les soucis physiques persistants de Jordan Veretout. Avec une série de deux victoires consécutives et le renfort de Pape Gueye, l'OM espère consolider sa position au classement et maintenir sa dynamique positive dans cette fin d'année. Le match contre l'OL promet ainsi d'être intense, avec les deux équipes cherchant à capitaliser sur leurs forces respectives pour décrocher une précieuse victoire en championnat.