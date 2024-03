Clermont – OM : Gasset avec un précieux retour en défense, la compo

Pour le match entre Clermont et l’OM comptant la 24e journée de Ligue, Jean-Louis Gasset prépare quelques aménagements tactiques. Découvrez sa composition attendue pour ce choc.

Clermont – OM : Jean-Louis Gasset enregistre un renfort en défense

Sur une série de deux victoires consécutives toutes compétitions confondues depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset, l’Olympique de Marseille se prépare à affronter Clermont Foot ce samedi soir avec une confiance retrouvée. Les Marseillais, revigorés par leurs derniers succès, abordent cette rencontre avec détermination, mais ils restent conscients du défi que représente cette confrontation. Côté Clermontois, la situation est moins reluisante. Sous la direction de Pascal Gastien, l’équipe n’a plus remporté de match depuis le 14 janvier dernier et se trouve actuellement en difficulté, en pointant à la dernière place du championnat.

Malgré cette série de résultats décevants, Clermont nourrit l’espoir de créer la surprise en s’imposant ce samedi face à l’OM et ainsi relancer sa course au maintien. Pour ce match comptant pour la 24e journée de Ligue 1, Jean-Louis Gasset pourra compter sur un groupe presque complet. Le retour de Jonathan Clauss, suspendu lors du dernier match, renforce l’effectif marseillais et offre au coach de nouvelles options tactiques. Il est fort probable que l’international français reprenne sa place de titulaire dans un schéma tactique en 3-5-2.

Jonathan Clauss de retour à son poste, liman Ndiaye et Pierre-EmerickAubameyang titulaires

Photo : Jonathan Clauss

En défense, Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Leonardo Balerdi devraient former la charnière centrale, tandis que Jonathan Clauss et Quentin Merlin animeront les couloirs en tant que pistons. Au milieu de terrain, Jordan Veretout, Geoffrey Kondogbia et Amine Harit devraient être alignés. En attaque, Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang mèneront certainement l’offensive marseillaise.

Ce match contre Clermont représente une occasion pour l’OM de poursuivre sa série de victoires et de consolider sa position au classement. Cependant, les Clermontois, malgré leur mauvaise passe, ne se laisseront sûrement pas faire et chercheront à profiter de l’avantage du terrain pour créer la surprise. La rencontre s’annonce donc palpitante.

Le onze de départ probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : Lopez

Défenseurs : Mbemba, Gigot, Balerdi

Milieux de terrain : Clauss, Veretout, Kondogbia, Harit, Merlin

Attaquants : Ndiaye, Aubameyang.