OM : Gasset prévoit un grand changement en défense contre le PSG

Deux jours avant le choc contre le PSG, Jean-Louis Gasset est confronté à de nombreuses blessures au sein de son effectif. Pour s’adapter, l’entraîneur de l’OM a prévu des ajustements tactiques, notamment en défense.

OM – PSG : Jean-Louis Gasset contraint de revoir ses plans en défense

L’Olympique de Marseille sous la houlette de Jean-Louis Gasset a amorcé une nouvelle dynamique, en enregistrant cinq victoires sur ses sept derniers matchs. Cette série de succès a permis à l’OM de se relancer dans la course à l’Europe, malgré quelques revers. Mais avant le choc contre le PSG, prévu ce dimanche au stade Vélodrome, l’entraîneur phocéen fait face à une situation délicate avec une infirmerie bien remplie.

En effet, la cascade de blessures complique sérieusement la tâche de Jean-Louis Gasset. Des joueurs-clés comme Valentin Rongier, Amir Murillo et Bilal Nadir sont absents depuis longtemps, tandis que les récentes blessures de Jonathan Clauss, Ismaïla Sarr, Bamo Meïté et Jean Onana aggravent la situation. De plus, des incertitudes planent sur des joueurs comme Leonardo Balerdi, Pape Gueye, Ulisses Garcia et Samuel Gigot. Ces soucis poussent Jean-Lousi Gasset à revoir sa composition d’équipe face au PSG, surtout dans le secteur défensif.

Chancel Mbemba repositionné à droite en cas de titularisation de Samuel Gigot

Dans son édition du jour, L’Equipe rapporte en effet que l’état de Samuel Gigot sera déterminant pour la composition de l’équipe de l’OM contre le PSG. Son retour à l’entraînement, après une blessure à l’épaule, est suivi attentivement par le staff technique qui ne souhaite pas précipiter sa réintégration dans le onze de départ. En cas de titularisation de Gigot, des ajustements tactiques seront nécessaires. Leonardo Balerdi pourrait être aligné à ses cotés dans l’axe de la défense, tandis que Chancel Mbemba devrait alors occuper le couloir droit, un rôle qu’il a déjà rempli avec succès contre Montpellier (4-1).

Toutefois, si Samuel Gigot est trop juste pour cette rencontre, Chancel Mbemba pourrait rester au centre de la défense. Dans ce cas, l’option Ulisses Garcia sur le flanc droit serait envisagée pour pallier l’absence de Jonathan Clauss. Cette situation incertaine montre à quel point Jean-Louis Gasset doit jongler avec les joueurs disponibles pour trouver la meilleure combinaison possible. Son onze de départ contre le PSG sera certainement scruté de très près.