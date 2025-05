Info Mercato PSG : Un génie bientôt au Paris SG pour 20M€ ?

Même s’il dispose déjà d’un groupe très apprécié en Europe et qui s’apprête d’ailleurs à disputer la finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan, le PSG veut encore renforcer l’équipe de Luis Enrique. Un jeune talent aux qualités fantastiques pourrait ainsi débarquer au Paris SG durant l’intersaison.

PSG Mercato : Un talent de Ligue 1 toujours suivi par le Paris SG ?

Présent sur le plateau de L’Équipe du Soir, Hugo Guillemet a commenté les rumeurs liant Rayan Cherki au Paris Saint-Germain. Pour lui, le milieu offensif de 21 ans « va probablement partir », quitter les rangs de l’OL, « mais au PSG, je ne pense pas. Le train PSG est déjà passé pour lui. Il s’était détourné vers Dortmund à cette époque-là qui ne l’avait pas pris. »

Le journaliste de L’Équipe assure que le club de Nasser Al-Khelaïfi ne reviendra pas à la charge pour tenter de recruter Rayan Cherki cet été, même si « après tout est possible. » Une position nuancée par TeamTALK, qui rapporte que l’international espoir français fait bel et bien partie des pépites ciblées par le PSG pour le prochain mercato estival.

Auteur de 12 buts et 19 passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues, Rayan Cherki sort d’une incroyable saison et Luis Enrique le veut dans son groupe. D’ailleurs, son coéquipier Ainsley Maitland Niles le considère tout simplement comme « le plus grand talent » qu’il n’avait jamais vu.

Dans une récente interview accordée à la BBC Sport, le défenseur de 27 ans formé à Arsenal a qualifié Cherki de « génie. » Le Paris SG ferait donc une très bonne affaire en le signant. Surtout pour un montant dérisoire.

La promesse de John Textor à Rayan Cherki

Impressionnant avec l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki a été logiquement élu dans l’équipe de la saison en Ligue 1. Toujours intéressé par le profil du jeune meneur de jeu lyonnais, le Paris Saint-Germain pourrait profiter du récent réchauffement des relations entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi pour relancer ce dossier.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’ancien chouchou de Jean-Michel Aulas est évalué à 50 millions d’euros par ses dirigeants, mais il pourrait partir pour un montant largement inférieur. En effet, selon les renseignements obtenus par TeamTALK, la direction de l’OL aurait promis à Rayan Cherki qu’il pourrait partir cet été contre un chèque de 20 millions d’euros.

Toujours selon le média britannique, le club olympien aurait été contraint de revoir ses exigences à la baisse, le contrat du joueur expirant dans un an. Le Paris SG pourrait donc en profiter pour s’offrir l’un des talents français les plus prometteurs.