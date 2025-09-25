Après De Zerbi, une autre sanction fait trembler l’OM !

Après son triomphe sur le PSG, l’OM est confronté à des sanctions disciplinaires. Roberto De Zerbi a été suspendu pour son comportement. Et une nouvelle menace plane sur l’Olympique de Marseille concernant l’agression sur Lucas Beraldo.

De Zerbi manquera le déplacement de l’OM à Strasbourg

Roberto De Zerbi connait enfin sa sentence. La commission de discipline de la LFP lui infligé deux matchs de suspensions, dont un avec sursis sur le banc de touche. Cette décision fait suite à son comportement virulent en fin du Classique OM-PSG (1-0). L’entraîneur italien avait protesté contre l’arbitre après une situation litigieuse. Résultat ? Il avait écopé de deux cartons jaunes successifs.

Lire aussi : OM : Le plan «suicidaire» de De Zerbi choque tout le monde

À voir

OM : Emerson sonne l’alerte avant le match à Strasbourg

L’entraîneur de l’OM sera donc absent du banc pour le match de ce vendredi face au RC Strasbourg. Il est interdit de communiquer avec son staff ou les joueurs. RDZ devra se positionner loin du terrain. Sa peine aurait pu être plus sévère, puisqu’il semblait avoir enfreint le règlement après son carton rouge. La commission a cependant opté pour la sanction habituelle assortie d’un sursis.

Outre le cas De Zerbi, un autre incident est survenu au Vélodrome. Et cela pourrait entraîner des sanctions contre l’Olympique de Marseille. Un agent de sécurité du stade Vélodrome est au cœur d’une grave polémique. Il est impliqué dans une altercation avec certains joueurs du PSG.

L’agent de sécurité ayant frappé Lucas Beraldo risque des sanctions disciplinaires

Les images ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Elles montrent que l’incident a dégénéré dans un contexte de forte frustration des Parisiens. L’agent de sécurité aurait frappé le défenseur Lucas Beraldo. Même si son intervention visait à protéger l’arbitre et contenir les protestations des joueurs, cet incident prend une tournure inattendue. Sachant que l’usage de la force contre un joueur professionnel est une faute grave.

Lire aussi : Alerte OM : De Zerbi sous le coup d’une nouvelle sanction

🚨 Lucas Beraldo a été victime d’UN COUP par un agent de sécurité de l’OM après le Classique. 🤯



🎥 @SleeperFooty pic.twitter.com/icJ0ghT062 — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) September 23, 2025

La direction du Paris Saint-Germain n’a pas encore communiqué sur cette affaire, mais des conséquences disciplinaires sont attendues. Les autorités compétentes devront déterminer les responsabilités de chaque partie. En tant qu’organisateur de ce Classique, l’OM risque d’écoper de sanctions significatives, indique plusieurs sources locales.

À voir

ASSE : Une recrue entre émerveillement et engagement

Ces sentences pourraient prendre plusieurs formes, allant d’une simple amende pour le club à une suspension de terrain, en passant par des mesures disciplinaires à l’encontre de l’agent de sécurité. L’Olympique de Marseille reste donc dans l’attente d’un nouveau verdict, après celui de Roberto De Zerbi.