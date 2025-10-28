PSG : Avant Lorient, le club annonce d’excellentes nouvelles

À la veille du déplacement à Lorient en vue de la dixième journée de Ligue 1, le PSG a annoncé d’excellentes nouvelles pour le développement du club. Nasser Al-Khelaïfi et les siens peuvent se frotter les mains.

Le PSG enregistre un chiffre d’affaires record

Ce mardi après-midi, le Paris Saint-Germain a annoncé un chiffre d’affaires record pour la saison 2024-2025. Grâce aux gains de la Ligue des champions, Paris a enregistré un chiffre d’affaires record avec un « CA » de 837 millions d’euros. Ce qui en fait le troisième club le plus puissant au monde derrière le Real Madrid et Manchester City.

« Le Paris Saint-Germain clôt l’exercice 2024-2025 sur un chiffre d’affaires record de 837 millions d’euros (…) Pour la saison 2024-2025, le Paris Saint-Germain a ainsi porté ses revenus commerciaux à 367M€ et ses revenues matchday à 175M€. Au global, depuis 2011, année du rachat par QSI, le chiffre d’affaires du Club a été multiplié par 9, passant de 99 millions à 837 millions d’euros », écrit le PSG.

Mais le club de la capitale enregistre tout de même une perte financière, dont le montant n’a pas été communiqué. Concernant le résultat net, il serait toujours négatif, mais de quelques millions d’euros seulement, ce qui rapproche le PSG d’un équilibre financier qu’il n’a jamais connu, selon les informations du média Les Echos.

« Cette performance illustre la maturité du projet initié depuis l’arrivée de son actionnaire principal QSI et confirme la solidité du modèle économique du club parmi les plus performants au niveau mondial », a déclaré le PSG dans un communiqué. En termes de records, le club de Nasser Al-Khelaïfi a également annoncé des niveaux historiques en termes de ventes de produits dérivés.

Les maillots se sont arrachés notamment suite au sacre en Ligue des Champions. De bonnes nouvelles qui devraient tenir le PSG à distance d’éventuelles sanctions de la part du fair-play financier. Surtout que le club a aussi fait d’énormes efforts au niveau des salaires.

Une masse salariale désormais maitrisée

En quatorze années de gouvernance, le fonds QSI a multiplié par 9 (de 99 M€ à 837 M€) le chiffre d’affaires de la formation parisienne. Le communiqué ne donne pas le compte de résultat de la saison achevée, il est donc probable qu’elle reste déficitaire, mais que les pertes se soient significativement réduites. Les projections les plus optimistes tablent plutôt sur un retour à l’équilibre au terme de cet exercice, au 30 juin 2026.

Voire au prochain. Plusieurs autres chiffres ont été donnés, par exemple celui des revenus commerciaux estimés à 367 millions d’euros. En ce qui concerne les revenus ‘matchday’, l’augmentation depuis 2011 a également connu une explosion. Plus précisément, elle a été multipliée par sept pour atteindre 175 millions d’euros.

Enfin, le Paris Saint-Germain a évoqué sa présence et son impact sur les réseaux sociaux avec désormais 235 millions d’abonnés. Le vainqueur de la dernière Ligue des champions est par ailleurs le club le plus suivi sur Twitch. Il est également, selon ses statistiques, le deuxième club mondial avec le plus de vues sur TikTok depuis le début de la saison. Le club met également en avant une gestion assainie : la masse salariale est aujourd’hui inférieure à 65% du chiffre d’affaires, contre plus de 111% auparavant.

« La masse salariale du Club, autrefois supérieure à 111% de son chiffre d’affaires, est désormais inférieure à 65%, traduisant une stratégie financière durable et responsable, et un signal positif vis-à-vis des organes de contrôle français et européens », prédit ledit communiqué.

Malgré son expansion mondiale, le club réaffirme son ancrage francilien : Le PSG génère à lui seul 243 millions d’euros d’impact économique en Île-de-France et contribue au maintien de plus de 2 300 emplois, dont 810 permanents au 1er juin 2025.

Le développement local passe aussi par la formation : le Campus PSG incarne cette stratégie tournée vers la jeunesse et l’avenir. Cependant, malgré les bons résultats, le PSG enregistre tout de même une perte financière, qui reste inférieure aux 60 millions d’euros de la saison passée.