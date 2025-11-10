Mercato OM : Coup de colère de Benatia contre un attaquant

La direction de l’OM s’engage dans une nouvelle ère en misant sur ses jeunes talents. Mais la colère de Medhi Benatia face au refus de départ de Neal Maupay a été un véritable casse-tête en interne.

Mercato OM : Neal Maupay refuse de partir

L’Olympique de Marseille connait une phase de transition marquée par la nomination de Federico Balzaretti au poste de directeur sportif adjoint. Aux côtés de Medhi Benatia, l’Italien a pour mission de « superviser la cellule de recrutement et de valoriser les jeunes talents du club ». La direction de l’OM assume cette stratégie claire : privilégier l’investissement sur de jeunes talents plutôt que les transferts coûteux.

Mais cette transition a été marquée par un conflit tenace en interne. L’OM avait clairement affiché sa volonté de se séparer de Neal Maupay cet été. L’Équipe révèle que pas moins de cinq destinations européennes avaient été trouvées pour son transfert. Sassuolo, Valence, Getafe, le FC Séville et Anderlecht. Des propositions systématiques déclinées par l’attaquant de 29 ans.

Sa résistance a agacé Medhi Benatia

Son entêtement a provoqué une vive irritation chez les dirigeants de l’OM. Medhi Benatia, en particulier, n’a pas caché sa frustration. Le directeur du football aurait fustigé en privé l’attitude de Neal Maupay, le qualifiant de « borné ». Le Marocain aurait même estimé que le joueur manquait de respect à l’institution marseillaise.

Cette tension a finalement été désamorcée. Les multiples blessures affectant l’effectif de l’OM ont contraint Roberto De Zerbi à réintégrer Neal Maupay. Ce dernier était présent dans le groupe lors de la victoire contre Brest (3-0) ce samedi. Son retour marque le dénouement d’un bras de fer estival.

