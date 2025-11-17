OM : De Zerbi soulagé, un milieu proche du retour !

C’est une bonne nouvelle pour l’OM et son entraîneur Roberto De Zerbi. Le milieu offensif Hamed Junior Traoré a repris l’entraînement individuel, signe de son retour imminent à la compétition.

OM : De Zerbi peut être soulagé, Hamed Junior Traoré proche d’un retour

L’effectif de l’Olympique de Marseille est actuellement impacté par plusieurs blessures. Les blessés de longue date comme Facundo Medina et Amine Gouiri sont toujours à l’infirmerie. Ils sont sans doute indisponibles pour le prochain match Nice-OM, prévu vendredi à l’Allianz Riviera.

Mais Roberto De Zerbi peut entrevoir une éclaircie avec le retour imminent d’un milieu offensif dans son groupe. Il est question de Hamed Junior Traoré. L’international ivoirien est arrivé cet été à l’OM en grande pompe. Il n’a effectué qu’une seule apparition contre Lyon (défaite 1-0) avant d’être stoppé dans son élan.

Le milieu offensive a été victime d’une blessure à la cuisse contractée durant la trêve de septembre. Et depuis lors, c’est le silence radio. Il a disparu du groupe de De Zerbi. Mais après une longue période d’observation, les nouvelles sur son état de santé sont encourageantes.

Sa longue attente touche à sa fin

Hamed Junior Traoré a en effet profité de la trêve internationale pour intensifier sa rééducation. Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent l’ancien Auxerrois en train d’effectuer des exercices physiques. Cela confirme qu’il se remet progressivement de sa blessure.

❗️Hamed Junior Traoré poursuit sa rééducation et se rapproche de son retour sur les terrains 💪🏾⚽



🎥 : @Carmela13family pic.twitter.com/Cj9kCMNKdU — La Minute OM (@LaMinuteOM_) November 17, 2025

Même si rien n’est encore officiel, force est de constater que Hamed Junior Traoré se rapproche d’un retour sur les terrains. Sa présence apporterait une solution supplémentaire à l’animation offensive de l’OM pour la suite du calendrier. L’entraîneur de l’OM devrait faire le point sur son cas lors de sa prochaine conférence de presse.

