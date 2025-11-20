FLASH PSG : Nouveau scandale retentissant au Paris SG !

Après les révélations sur le mal-être de nombreux employés au sein du centre de formation du PSG, l’inspection du travail s’est déplacée au Campus PSG. Le Paris SG se retrouve une nouvelle fois dans le viseur des instances françaises.

PSG : L’inspection du travail saisie au centre de formation du Paris SG

Mis en cause par différents médias concernant un mal-être de certains employés, le Campus PSG fait l’objet d’une procédure officielle lancée par l’inspection du travail. D’après les informations du journal L’Équipe, des inspecteurs du travail se sont ainsi rendus au centre d’entraînement et de formation du club de la capitale fin octobre.

Le journal sportif rapporte que l’inspectrice en charge du dossier aurait relevé plusieurs problématiques liées à une charge de travail anormale et contraire aux normes ainsi qu’à une mauvaise gestion par les dirigeants.

« Elle s’est déplacée au Campus PSG fin octobre et l’inspectrice aurait relevé une charge de travail qui ne respecterait pas les normes et un problème de management. En parallèle, le comité social et économique (CSE) du club a également diligenté une enquête interne.

Plusieurs salariés du centre de formation et de pré-formation (éducateurs et recruteurs) du champion d’Europe ont été entendus, d’autres auditions sont encore prévues dans les prochains jours. L’inspection et le CSE cherchent à se faire confirmer les faits de harcèlement et de mal-être dont se plaignent certains collaborateurs », explique la publication francilienne. Le Paris Saint-Germain, de son côté, a confirmé la venue de l’inspection du travail.

Le Paris SG reste attentif à la santé mentale de ses travailleurs

Contacté par le quotidien national afin de livrer sa version sur cette épineuse affaire, le Paris SG a confirmé la visite de l’inspection du travail et l’ouverture d’une procédure interne par le CSE. Sans trop vouloir se prononcer sur le fond d’une affaire en cours, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a toutefois rappelé son engagement pour le bien-être de ses salariés. « Le club est particulièrement attentif à la santé mentale, physique et au bien-être de ses collaborateurs », a notamment rétorqué le PSG.

« Depuis plusieurs saisons, un travail continu sur le bien-être et la prévention est mené. Le club reste attentif sur ces enjeux. Nous avons pris note des observations formulées et nous allons y répondre. Le club veille à ce que l’enquête (du CSE) se déroule dans les meilleures conditions et dans le respect de toutes les parties. L’enquête étant en cours, nous ne pouvons pas nous prononcer à ce stade », a ajouté le Champion de France et d’Europe en titre.

