OM : Nayef Aguerd surprend, une scène secoue la toile !

Cette image éclipse la rivalité entre l’OM et le PSG. Achraf Hakimi et Nayef Aguerd travaillent ensemble pour soigner leurs blessures et être prêts pour la prochaine CAN.

Achraf Hakimi et Nayef Aguerd en rééducation commune

La rivalité OM-PSG est profonde. Elle a cependant été mise de côté pour une image inattendue. Nayef Aguerd est en phase de rééducation avec Achraf Hakimi. Les deux hommes sont certes des rivaux en Ligue 1, mais ils sont coéquipiers en sélection.

Cette photo prise en salle de sport intervient alors que les deux internationaux marocains gèrent des blessures délicates. Nayef Aguerd est victime d’une pubalgie qui l’écarté des terrains depuis plusieurs semaines. Cette blessure a même contraint de l’OM à lui imposer un programme de repos strict afin d’éviter tout aggravation. Le défenseur est donc forfait pour le match à Nice.

À voir

Mercato FC Nantes : Andrada proche de signer ?

Lire aussi : OM : De Zerbi inquiet, Nayef Aguerd prend une forte décision

Achraf Hakimi souffre de son côté d’une grosse entorse à la cheville. Elle est survenue lors de la défaite du PSG face au Bayern Munich (2-1). Son absence oblige le club de la capitale a vite trouver son successeur. Ces deux joueurs suivent donc un programme adapté, mis en place par leurs staffs respectifs.

Aguerd x Hakimi ! Le comeback sera sérieux. Rendez-vous à la CAN. 🇲🇦💪🏻



ALLAH YCHAFIHOM 🤲🏻 pic.twitter.com/ZKPSu3EnTS — FRMF Xtra (@FRMFXtra) November 20, 2025

Revenir au plus vite pour la CAN au Maroc

Cette initiative commune atteste de leur volonté de revenir au plus vite. Au-delà du PSG et l’OM, ces deux défenseurs espèrent disputer la prochaine CAN 2025 avec leur équipe respective. Cette photo confirme qu’ils travaillent d’arrache-pied afin être prêts pour la compétition.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato : L’OM a raté un prodige à 50 M€, plus fort que Yamal

Benjamin Pavard, c’est déjà la fin de l’état de grâce !

À voir

PSG : Deux bonnes nouvelles tombent pour Luis Enrique !

Tension à l’OM : De Zerbi pulvérise une polémique brûlante !