PSG – Tottenham : Une tendance se précise pour Dembélé !

Ousmane Dembélé, absent contre Le Havre AC ce weekend, devrait faire son retour pour le choc face à Tottenham, mercredi soir. C’est la tendance ces dernières heures.

À deux jours du choc face à Tottenham, à l’occasion de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est en pleine réflexion sur la disponibilité de son attaquant Ousmane Dembélé. Sorti sur blessure lors de la précédente journée contre le Bayern Munich il y a trois semaines, le Ballon d’Or 2025 se rapproche d’un retour sur les terrains.

D’après les informations du journal L’Équipe, Dembélé a « bien travaillé » pour se remettre de sa lésion au mollet gauche, à en croire le staff parisien. En interne, la préoccupation actuelle est de savoir si l’international français de 28 ans sera apte à disputer le match contre les Spurs au Parc des Princes dans deux jours, soit trois semaines après sa sortie contre le Bayern Munich.

Luis Enrique prendra-t-il le risque de l’aligner ce mercredi soir en Ligue des Champions ? L’optimisme est de mise en interne, selon le quotidien sportif, expliquant notamment qu’Ousmane Dembélé va être fixé lors des prochaines séances de lundi et mardi.

« Il connaît bien son corps. On verra (lundi) et (mardi). Il reste trois jours. Après, ce sera au coach de décider », rapporte un membre du staff parisien. L’entraîneur du PSG pourrait être tenté d’opter pour la prudence en laissant Dembélé sur le banc des remplaçants au coup d’envoi de la rencontre contre Tottenham. Les prochaines séances s’annoncent décisives afin de savoir si Ousmane Dembélé pourra débuter le match contre Tottenham, ou au moins être sur le banc de touche.

Ousmane Dembélé remplaçant face à Tottenham ?

Durant la trêve, Ousmane Dembélé a « bien travaillé » avec le staff médical et les préparateurs physiques du PSG, ce qui renforce la confiance autour de lui. Et surtout, son entourage décrit un état d’esprit intact : « il a faim, comme toujours », indique une source interne au Paris Saint-Germain.

Sauf contretemps, le Champion du Monde 2018 sera donc bien candidat pour retrouver le terrain mercredi en Ligue des Champions face à Randal Kolo Muani et ses coéquipiers anglais. Le retour se précise donc pour Ousmane Dembélé.

